Potrivit sursei citate, autoritatile au fost alertate prin numarul unic de urgenta 112 in jurul orei 5,00, pentru stingerea incendiului intervenind 20 de pompieri cu patru autospeciale, din cadrul a trei subunitati - doua de la Statia Tuzla si alte doua de la Detasamentul Port, respectiv Sectia Mangalia, scrie AGERPRES.

Dupa aproape doua ore de interventie focul a fost localizat, arzand in continuare in interior, dar fara a mai exista pericol de propagare. In incendiu a ars si o autoutilitara de transport care se afla la rampa pentru a fi incarcata.