Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 august a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta, au desfasurat activitati informativ preventive a infractiunilor contra patrimoniului printre turistii care au ales sa si petreaca vacanta…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca victima a ramas incarcerata si a fost nevoie de interventia echipajului SMURD. 'Victima, un barbat in varsta de 68 de ani, a suferit multiple traumatisme si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta…

- Tanarul de 34 de ani nu a fost la prima ieșire violenta atunci cand și-a amenințat clienții cu cuțitul. Barbatul a ajuns in atenția polițiștilor de la Secția 4 inca din noiembrie 2018, atunci cand se pare ca a vandalizat doua mașini in parcarea subterana a complexului rezidențial Ring, din Calea…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita ușor, s-a produs marți dimineața, in jurul orei 09:10, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Coldau. Potrivit primelor informații, accidentul nu s-a soldat cu persoane incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul…

- Cantareața Alexandra Stan a fost implicata intr-un accident rutier in București, vineri, 19 iulie. Artista nu ar fi acordat prioritate unui taximetrist. Accidentul rutier s-a petrecut vineri, in jurul orei 13.00, la intersectia strazilor General M.H Berthlot si Luigi Cazzavilan. In taxi se afla o femeie…

- Consumul excesiv de alcool i-a determinat pe patru barbați, din Targu Carbunești, sa faca un scandal de proporții in plina strada. Cei patru s-au luat la bataie, tulburand ordinea și liniștea publica, insa scandalul a luat sfarșit la apariția polițiștilor. Scandalagii au fost duși in arestul Inspectoratului…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce au fost sesizati ca, duminica dimineata, intr-un club din nordul statiunii Mamaia, s-au tras focuri de arma in urma unui conflict spontan, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "Astazi (duminica n.r.), in jurul orei 6,00, politisti din…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta, in fata la Lake View. Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. . Din primele informatii la fata locului intervine une chipaj SMURD Fripis. Politistii rutieri au deschis o ancheta in…