Constanţa: Bărbat carbonizat într-un incendiu izbucnit la o casă din localitatea 2 Mai Un barbat in varsta de 64 de ani a fost gasit carbonizat in urma unui incendiu izbucnit la un imobil din localitatea 2 Mai, in noaptea de joi spre vineri, pompierii intervenind si in prezent pentru inlaturarea tuturor focarelor, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".



Este vorba de un imobil cu un etaj, cuprins in totalitate de flacari.



"La incendiul din 2 Mai intervin si la ora aceasta 11 pompieri cu 3 autospeciale de stingere de la Sectia Mangalia. Incendiul se manifesta generalizat la intreg imobilul compus din P+1, pe o suprafata de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O scoala din judetul Iasi a fost cuprinsa de flacari. Peste 50 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au intervenit cu sapte autospeciale pentru a stinge incendiul izbucnit, noaptea trecuta, la Scoala Generala ‘Comandor Alexandru Catuneanu’ din localitatea Lunca Cetatuii,…

- Peste 40 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au intervenit cu sase autospeciale pentru a stinge incendiul izbucnit, noaptea trecuta, la Scoala Generala ‘Comandor Alexandru Catuneanu’ din localitatea Lunca Cetatuii, comuna Ciurea. Purtatorul de cuvant al ISU Iasi,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, luni a avut loc un incendiu soldat cu decesul unui barbat. "12 pompieri ai Garzii de Interventie Baru au fost solicitati la un incendiu produs la o locuinta din catunul Rachitova, din satul Merisor. Echipele…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr un bloc din Suceava. Potrivit ISU Suceava 18 persoane au fost evacuate. De asemenea, un barbat in varsta de 52 de ani a ajuns…

- Un barbat a murit, vineri seara, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa din orasul Ovidiu, judetul Constanta, trupul sau fiind descoperit de catre pompierii chemati sa stinga flacarile, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea,…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a murit, duminica dupa-amiaza, in urma unui incendiu generat de o explozie produsa in magazia unei gospodarii din localitatea Costinesti, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta, scrie agerpres.ro.citește…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, la un accident rutier petrecut in localitatea Ovidiu, acolo deplasandu-se un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, trei…

- Un barbat a fost gasit carbonizat, joi, de pompierii din Suceava care au fost soliciați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o bucatarie de vara din localitatea Vicovu de Jos, transmite corespondentul MEDIAFAX.Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție Suceava,…