Constanţa: Autoutilitară cuprinsă de flăcări Incendiul a izbucnit in jurul orei 1,30 si exista riscul sa se extinda la imobilele din apropiere. 'La incendiul auto au intervenit doua autospeciale de stingere din cadrul Statiei Midia, cu zece subofiteri. Pompierii au lichidat incendiul in aproximativ 30 de minute', a transmis ISU. Potrivit sursei citate, autoutilitara a ars in intregime si au fost afectate si ferestrele casei, aflata la circa un metru distanta de autovehicul. Cauza probabila a producerii incendiului este un scurtcircuit electric, sustin pompierii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

