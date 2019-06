Constanţa: Autobuzele etajate, puse la dispoziţia turiştilor aflaţi pe litoral Turistii aflati pe litoral au posibilitatea sa se plimbe, in perioada sezonului estival, cu autobuzele etajate, acestea parcurgand trasee ce includ mai multe obiective turistice din Constanta, Mamaia si portul maritim, a informat joi municipalitatea. "Turistii aflati pe litoral au posibilitatea, incepand de joi, sa se plimbe cu autobuzele etajate pe parcursul intregului sezon estival, ei putand astfel sa vada 100 de obiective turistice importante din Mamaia, Constanta si din Portul Constanta. (...) Linia estivala 'City TOUR' conecteaza orasul cu portul si statiunea Mamaia si va circula… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

