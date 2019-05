Constanta. Au ars doua masini. Una in totalitate. Pompierii si politistii ancheteaza cazul

Un incendiu a izbucnit in aceasta noapte, in jurul orei 01.00, in municipiul Constanta, pe strada Alunului, din cartierul Palazu Mare.Pentru stingerea flacarilor au intervenit zece pompieri din cadrul Detasamentului Fripis Constanta cu doua autospeciale.Anamaria Stoica, ofiterul de comunicare al ISU Dobrogea Constanta, spune ca au ars doua autoturisme: una in totalitate, iar la cea de a doua compartimentul motor.Cauza este in curs de stabilire la ancheta participand politisti din Constanta si po ...