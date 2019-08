Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon al Diviziei A1 va debuta in data de 12 octombrie, Volei Municipal Zalau urmand sa evolueze in prima runda pe teren propriu, cu CSM Bucuresti. Tot in etapa de debut a fost programat si primul derby al campionatului, SCM Universitatea Craiova urmand sa primeasca vizita campioanei Arcada Galati.…

- Federația Romana de Baschet a anunțat componența grupelor Ligii Naționale pentru ediția de campionat 2019-2020 și programul primei faze a competiției. CSM Focșani 2007, care a avut un foarte bun prim sezon in Liga, va face parte din grupa B – a doua valorica, impreuna cu CSM VSKC Miercurea Ciuc, CSM…

- CSM Buzau s-a desființat Voleiul feminin de Divizia A 2 este in suferința in viitorul sezon competițional, cel puțin in seria Est din care in sezonul viitor vor mai evolua doar cinci echipe: CSO Voluntari, AV Tomis Constanța, CSM Focșani 2007, ACS Top Volei 05 Constanța, CSM Unic Piatra Neamț. Fața…

- In aceasta saptamana, Federatia Romana de Volei a stabilit componenta celor doua serii din Divizia A2 la volei masculin. Pentru prima oara, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava va evolua in sezonul ce urmeaza in seria vest, acolo unde au mai fost repartizate o echipa din zona Moldovei, Știinta…

- Federatia Romana de Volei a afisat pe site programul editiei de campionat 2019-2020 pentru toate diviziile sale. Echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal din Sighetu Marmatiei este inscrisa si in acest an in Divizia A2 Vest alaturi de urmatoarele echipe: CSS Turda, CSU Oradea, CSU Politehnica Timișoara, SCMU…

- Federatia Romana de Volei (FRV) a stabilit astazi tintarul ediției de campionat 2019/2020 a Diviziei A1. La ”start” se vor regasi doar 11 formații. CSA Steaua București s-a retras din Divizia A1 – deși a caștigat pe teren dreptul de a evolua pe prima scena a voleiului masculin romanesc, astfel ca –…