Constanţa, al cincilea oraş care primeşte titlul de Capitală a Tineretului din România Noua Capitala a Tineretului din Romania, Constanta, preia stafeta de la Iasi, actualul oras detinator al titlului, si urmeaza sa isi desfasoare mandatul in perioada 2 mai 2020 - 1 mai 2021. Titlul a fost oferit de catre Comisia pentru Guvernanta titlului alaturi de Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Iasi - FONTIS si Primaria Municipiului Iasi, in cadrul celei de-a sasea editii a Galei Tineretului din Romania. "Mi-as dori sa felicit tinerii din Iasi care invata sau locuiesc aici, organizatiile neguvernamentale de tineret, ligile studentesti. Vreau sa ii felicit ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

