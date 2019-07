Turistii si constantenii sunt asteptati pe 13 iulie, pe Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu", la cel mai mare spectacol aviatic din acest an de pe litoral - "Black Sea Air Show", eveniment la care piloti profesionisti, precum cei ai aeronavelor Eurofighter Typhoon, apartinand Italian Air Force, isi vor demonstra maiestria in fata publicului, a informat vineri Primaria Constanta. Aflat la prima editie, "Black Sea Air Show" se va desfasura in intervalul orar 12,30 - 17,30, publicul avand totodata posibilitatea de a admira si echipamente aeronautice, dar si masini de epoca, in cadrul unor…