Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", fata a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta de catre un echipaj medical de prim raspuns SMURD B, fiind in stare de constienta. Victima a suferit o plaga la un picior. Directorul Complexului…

- Un turist in varsta de 22 de ani, din Galati, a fost transportat in stare grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce, sambata, a fost salvat de la inec, in zona epavei din statiunea Costinesti.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, tanarul, scos din apa…

- Fata in varsta de 25 de ani, ranita grav in accidental petrecut vinery seara, in zona Neptun, s-a stins din viața la spital. Trei autoturisme au fost implicate in coleziune. Pentru scoaterea fetei dintre fiarele contorsionate ale masinii pe care o conducea a fost necesara interventia unui echipaj de…

- Pentru scoaterea acesteia dintre fiarele contorsionate ale masinii pe care o conducea a fost necesara interventia unui echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".In accidentul rutier au mai fost ranite alte trei persoane.Tanara, care ulterior…

- NEVERSEA 2019 - Aproape 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in a treia zi a festivalului Neversea, organizat in perioada 4 - 7 iulie pe plaja Modern din Constanta, sapte dintre acestea fiind transportate la spital, a informat duminica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Aproape 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in a treia zi a Festivalului Neversea, la punctele de prim-ajutor amenajate in perimetrul evenimentului muzical, sapte dintre acestea fiind transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru investigatii suplimentare,…

- Adolescenta, in varsta de 16 ani, a cazut, vineri seara, de la etajul trei al unui bloc din localitatea Mihail Kogalniceanu. In urma impactului, ea a fost ranita și a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. "La fata locului au fost trimise o autospeciala de stingere cu modul…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea', pentru scoaterea victimei dintre fiarele contorsionate ale autoutilitarei au intervenit pompierii militari din cadrul Detasamentului Cernavoda, cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. 'In data de 07.06.2019,…