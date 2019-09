Constanţa: Activităţile de export-import ale firmelor din judeţ, în scădere Agentii economici din judetul Constanta au exportat, in primele cinci luni din acest an, cu 12,5% mai putine marfuri, importurile scazand si ele cu 0,6%, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, a informat Directia Judeteana de Statistica.



Potrivit DJS Constanta, agentii economici din judet au exportat, in primele cinci luni din 2019, marfuri in valoare de 683,7 milioane euro si au importat marfuri in valoare de 1.267 milioane euro.



"In structura, in aceasta perioada predomina produsele din capitolul 'combustibili si uleiuri minerale' atat la export cu 56,8% (produse… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

