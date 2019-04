Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 25 martie, a avut loc a doua ediție a concursului de discursuri publice “Puterea cuvintelor”, organizat de Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) din cadrul Universitații “Ovidius” Constanța (UOC). Concursul a avut loc in Sala Senatului din Campusul UOC și a fost dedicat elevilor de…

- Mugur Isarescu a declarat, la Universitatea ”Ovidius” din Constanta, ca din 2000 pana in prezent Romania a avut parcursul cel mai bun pentru a intra in zona euro dintre toate tarile candidate si ca un avantaj in acest sens a fost constituit si de faptul ca tara noastra are un curs flexibil. “Experienta…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea 'Ovidius' din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva,…

- Pictorita Smaranda Milu Nemethi a murit la 37 de ani. A pierdut lupta cu o boala nemiloasa Smaranda Milu Nemethi a pierdut lupta cu boala necruțatoare, dupa ce crezuse ca a invins cancerul. Din nefericire, boala a revenit insa dupa cativa ani si a doborat-o. Smaranda Milu Nemethi era „Sotie, Fiica,…

- Profesorii din mai multe centre universitare din tara anunta ca sunt alaturi de magistrati si vor protesta in semn de solidaritate. Primii au fost cei de la Facultatea de Litere, din cadrul Universitatii din Bucuresti. Acestia au transmis ca joi, la ora 12:00, vor protesta pasnic si in tacere…

- Catrinel Brumar a fost inlocuita cu Viorel Mocanu in functia de agent guvernamental pemtru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin decizia prim-ministrului, publicata marti in Monitorul Oficial.Viorel Mocanu, are 35 de ani si este avocat in Baroul Bucuresti. In octombrie 2018 a fost numit…

- Evenimentul va avea loc luni, 18 februarie, de la ora 18, la Universitatea de Vest din Timișoara, iar intrarea este gratuita. Daca doriți puteți lasa o donație pentru derularea proiectelor educaționale și sociale ale Asociației Academia Mamicilor Timișoara. Reprezentantele asociației sunt…

- Rezultate excelente obtinute de studentii Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta, la Campionatele Nationale Universitare de Atletism de la Bacau.Acestia s-au clasat pe prima pozitie in ierarhia finala pe medalii, cu patru medalii de aur, una de argint si…