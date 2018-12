Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineața intre localitațile Galbiori și Crucea. Potrivit ISU Constanța, trei persoane au decedat in urma impactului. La accident intervin pompierii Stației Harșova cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o autospeciala de Descarcerare…

- Carnagiu pe sosele. Trei persoane au murit in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier grav produs intre localitatile Galbiori si Crucea. Victimele au ramas incarcerate.La accident intervin pompierii Statiei Harsova cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, descarcerare de la Detasamentul…

- Un accident grav s-a produs marti dimineata pe raza localitatii Diosig, la iesirea spre Satu Mare. Un autoturism in care se aflau patru persoane, trei adulti si un copil de 15 ani, s-a ciocnit cu o betoniera. In urma impactului violent, o femeie aflata la volan si un barbat, pasager in autoturism,…

- Un microbuz cu zece persoane la bord a fost implicat intr-un accident de circulație in Mureș, intrand in coliziune cu un taxi. Cele zece persoane aflate in microbuz au fost evaluate de medicii de pe echipajele de urgența și doar doua au primit ingrijiri medicale. Microbuzul a cazut in urma impactului…

- Trei persoane au fost ranite și una a murit dupa ce un șofer a intrat în plin într-un grup de persoane care traversa un bulevard din municipiul Constanța. Potrivit polițiștilor constanțeni accidentul s-a petrecut duminica seara, pe bulevardul Alexandru Lapușneanu, în zona Zodiac.…

- Nenorocirea s-a petrecut la Lugoj, la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Smardan. Conductorul marfarului, care circula pe relația Caransebeș-Timișoara, le-a povestit polițiștilor ca barbatul in varsta de 68 de ani statea așezat pe șinele de cale ferata. Din nefericire barbatul…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Vrancea, accidentul s-a produs dupa ce un barbat de 70 de ani din Focsani, aflat la volanul unei Dacii, a patruns brusc pe contrasens si a lovit violent o masina care era condusa regulamentar de un tanar de 32 de ani din Garoafa.Impactul a fost devastator.…

- Politistii au fost anuntati de producerea unui accident pe DN56, in apropierea localitatii Calafat, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, scrie News.ro. Un barbat in varsta de 47 de ani conducea un autoturism din directia Calafat catre Craiova, iar la un moment…