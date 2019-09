Constanța: Accident cu șapte victime pe DN38. Trafic restricționat Șapte persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua autoturisme. Accidentul s-a produs in aceasta seara pe Drumul Național 38, la ieșirea din Movilița spre Topraisar, in județul Constanța. Mai multe echipaje de ambulanța au fost trimise imediat la fața locului. In urma impactului dintre cele doua mașini victimele ar fi fost ranite ușor. Din primele informații, se pare ca unul dintre șoferi a intrat pe contrasens, susțin reprezentanții IPJ Constanța. Polițiștii au deschis o ancheta și continua cercetarile in acest caz. Traficul rutier este restricționat. Circulația… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mama cu un copil de numai 8 ani au fost raniți intr-un accident rutier pe DN64, la Prundeni in județul Valcea. In urma impactului dintre un autoturism și un camion, autoturismul s-a rasturnat, iar cele doua persoane din mașina au fost ranite. Mai multe echipaje medicale au ajuns imediat…

- Șase persoane au fost ranite, miercuri, dupa impactul dintre doua mașini, pe DN 14, in localitatea Slimnic, din județul Sibiu, dupa ce un șofer a patruns pe contrasens. Traficul in zona este blocat, transmiteMEDIAFAX.Potrivit ISU Sibiu, echipajele medicale au fost solicitate pentru șase victime,…

- Trei autoturisme au fost implicate, marti, intr-un accident pe DN1, in afara localitatii Puchenii Mari, la intersectia cu Odaile. Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii. Accidentul s-a produs pe DN1, la km 47+100, in afara localitatii Puchenii Mari, la intersectia cu Odaile, informeaza IPJ…

- Circulația pe autostrada A2 a fost intrerupta luni dimineața, 22 iulie, pe sensul spre litoral din cauza unui accident in urma caruia patru persoane au fost ranite. Traficul a fost oprit in zona localitații Valu lui Traian din Constanța.

- Impactul frontal dintre o autoutilitara și un TIR s-a soldat cu moartea unui șofer și ranirea celuilalt, in aceasta dimineața, pe Drumul Național 1 (DN1), potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Accidentul a avut loc in localitatea Sambata de Jos, din județul…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta dimineata, pe Drumul National 38, intre localitatile Movilita si Topraisar. La fata locului, au intervenit doua echipaje SMURD B, un echipaj SAJ B2 si un echipaj SMURD C.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN38 intre localitatile Movilita si Topraisar judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta este posibil sa fie trei victime. La fata locului intervin 2 echipaje SMURD B, un echipaj SAJ B2 si un SMURD C. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest…

- Carambol pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 84, in care au fost implicate cinci mașini. In urma incidentului care a avut loc vineri, trei persoane au fost ranite. Traficul este ingreunat. "Pe sensul catre litoral al Autostrazii 2 Constanta – Bucuresti, la kilometrul 84, in zona localitatii Vlad Tepes…