- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Dobrogea-Litoral a lansat joi un apel public prin care avertizeaza ca indepartarea de pe suprafata apei sau de pe mal a maselor algale ce prolifereaza vara in Lacul Techirghiol pune in pericol procesul natural de formare

- Este inadmisibil ceea ce se intampla pe unele sectoare de plaja. Operatorilor economici li se cere, ca un criteriu facultativ, sa pastreze o distanta de 5 metri intre linia apei si primul sezlong, pentru circulatie si efectuarea lucrarilor de intretinere. In realitate, acestea sunt amplasate la un pas…

- Printr un comunicat de presa remis redactiei noastre am fost anuntati ca "in data de 14.06.2019, Uniunea Salvati Romania U.S.R. filiala locala municipala Constanta a organizat alegeri pentru functiile de conducere, arbitraj si control".In urma votului membrilor, dat in Adunarea Generala, rezultatele…

- In perioada iunie - iulie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) va organiza 8 sesiuni de informare pentru reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale, in vederea informarii cu privire la principiile Guvernarii Deschise si principalele masuri cuprinse…

- USR PLUS a repurtat o victorie in judetul Constanta la care nu se asteptau nici membrii acestei aliante. Dupa o suprematie PSD care dateaza din anul 2000, noua formatiune politica a spart bariera la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Care le e planul de bataie in continuare, pentru alegerile…

- Celebra Ordonanța 114/2018, care a stabilit ca de la 1 ianuarie 2019 salariul minim in domeniul construcțiilor sa creasca la 3000 de lei pe luna, pune in pericol proiectele cu finanțare europeana. Astfel, valoarea unui proiect derulat cu fonduri europene poate crește peste noapte cu pana la 10%, iar…

- Fostul primar al Constantei a fost retinut de autoritatile din Madagascar, unde se afla inca din 2017. Radu Mazare a fost retinut joi de autoritatile din Madagascar, afirma surse din politie. Avocatul sau sustinea acum un an ca fostul primar al Constantei a primit protectia autoritatilor din tara africana.…

- De aproximativ doua saptamani, au fost sesizati atat reprezentantii de la Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, cat si cei de la Garda de Mediu, cu privire la situatia unei poluari in localitatea Vadu, judetul Constanta, care apartine de comuna Corbu. Este afectata o suprafata de cateva hectare, iar ecologizarea…