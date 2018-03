Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Soarelui, A 4, dar si 16 drumuri nationale sunt inchise in continuare din cauza viscolului, miercuri seara, potrivit ultimelor informatii transmise de Compania Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, la aceasta ora sunt inchise in continuare din cauza viscolului:…

- Circulatia pe doua autostrazi si 21 de drumuri nationale este oprita, miercuri seara, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Constanta si Calarasi. Mai multe trenuri si curse aeriene au fost anulate.

- Traficul autovehiculelor pe toate drumurile judetene si pe sase sectoare de drumuri nationale din Tulcea este inchis miercuri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, cele sase drumuri nationale pe care circulatia este…

- Circulatia rutiera este inchisa pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea) și pe zeci de drumuri naționale, iar pe alte sectoare de drum sunt restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare a

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- Șapte județe au intrat, în aceasta dimineața, sub cod portocaliu de viscol, iar 27 de județe și Capitala se afla, pâna joi, sub cod portocaliu de ger. Județele Giurgiu, Calarași, Ialomița, Buzau, Braila, Constanța și Tulcea au intrat, miercuri, sub cod portocaliu de vânt puternic,…

- NEWS ALERT Clujul, sub COD GALBEN de ger. Vezi atentionarile pentru retul tarii Sapte judete au intrat, miercuri dimineata, sub cod portocaliu de viscol, iar 27 de judete si Capitala se afla, pana joi, sub cod portocaliu de ger. Judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- DRDP Constanta a anuntat cu putin timp in urma situatia drumurilor nationale in Dobrogea.Listele actualizate:Drumuri nationale cu circulatia intrerupta din cauza conditiilor meteo nefavorabile: Nr. crt. DN Pozitii km Intre localitatile Cauza Masuri de remediere 2.1 A A2 CERNAVODA CONSTANTA Km: 160 980…

- Circulatia pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta, A4 Ovidiu - Agigea, pe 22 de drumuri nationale si pe 54 de drumuri judetene este inchisa din cauza vremii nefavorabile, mai multe trenuri si curse aeriene fiind anulate, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, sunt inchise…

- Meteorologii anunta prelungirea avertizarii codului portocaliu de vant si viscol in judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea pana miercuri seara. Patru judete se afla, pana marti la ora 14.00, sub cod portocaliu de vant si viscol. Administratia Nationala de Meteorologie…

- Cod portocaliu de ninsori și viscol, pentru 28 februarie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol, pentru șapte județe. Capitala se va afla sub Cod Galben de viscol și Cod portocaliu de ger. COD PORTOCALIU: 28 februarie, orele 06.00 – 20.00…

- Cand credeam ca iarna a fost mai blanda decat de obicei, un val de viscol si ger a pus stapanire pe Romania la final de februarie. Mai multe avertizari de ger, ninsori abundente si vant puternic sunt valabile in aceste zile in toata tara. Meteorologii anunta ca noaptea de luni spre marti va…

- Centrul Infotrafic al Poliției Române informeaza ca în județul Constanța exista urmatoarele tronsoane de drumuri cu circulația oprita: Autostrazi: - A2 București - Constanța; - A4 Ovidiu - Agigea; Drumuri naționale - DN 3, pe tronsonul Murfatlar –…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti. Potrivit Companiei Nationale…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- La aceasta ora este in curs de desfaturare o operatie dramatica la Bugeac, in apropiere de Ostrov, judetul Constanta.Acolo, ssenilata de la Baneasa cu doi paramedici de la ISU Dobrogea, o asistenta si un ambulantier de la centrul de permanenta Baneasa, au plecat pentru a prelua un barbat dn localitatea…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, si pe DN22C si pe DN 2A, din cauza viscolului, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, incepand cu ora 20.00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda si Constanta, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, se arata intr-un comunicat de…

- Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul comandamentului de iarna instituit la sediul MAI ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarea de cod portocaliu de ninsori si viscol in cele sapte judete din tara afectate de ninsori si viscol. "Ne asteptam ca maine (marti-n.r.) dimineata…

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00 Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, viscol; Din dimineața zilei de luni, 26 februarie, aria ninsorilor se va extinde treptat, dinspre sud-vest, cuprinzand…

- Gabriela Firea a facut precizarea ca, cel mai probabil, vor fi inchise toate scolile din zonele afectate de codul portocaliu, dar acest lucru urmeaza sa fie anuntat de autoritatile locale. Avertizarea este valabila pentru: Municipiul București și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau,…

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi, la pranz, in conditii de ninsoare si viscol pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe drum existand un strat de 1-2 centimetri de zapada, anunta Centrul Infotrafic.

- Dobrogea de nord est este una dintre cele mai frumoase zone ale Romaniei, un loc incarcat de povesti, legende si istorie, un adevarat magnet pentru zeci de mii de turisti care vin anual in aceasta zona si pleaca fermecati de magia acestui taram. De la Constanta sau Mamaia, daca vrei sa ajungi in Delta,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizate de Cod galben, valabila in perioada 11.02.2018 ora 14.00 pana azi la ora 20.00. Alerta este valabila pentru judetul Constanta si judetul Tulcea. Se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale ce vor mai atinge 55 km h, dar…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod galben de vânt puternic și, local, ninsori viscolite, valabila pâna diseara la ora 20:00. În intervalul menționat în județele Braila, Ialomița, Calarași, local în județele Buzau, Tulcea, Constanța…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori si vant in mai multe zone ale tarii. In intervalul 22 ianuarie, ora 05 22 ianuarie, ora 22, in judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea, treptat vor predomina ninsorile, iar vantul va avea intensificari sustinute, cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis COD GALBEN care anunta intensificari sustinute ale vantului si ninsori viscolite in judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea. In Intervalul 22 ianuarie, ora 05.00 - 22 ianuarie, ora 22.00, vor predomina ninsorile,…

- "In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook.Judetele in care se va aplica aceasta masura sunt: Galati - 3 unitati scolare, Iasi - 8 unitati scolare, Prahova - o unitate scolara, Tulcea - 22 unitati scolare,…

- Incepand cu ora 10:00 au fost ridicate restrictiile de tonaj instituite pe anumite sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta. Astfel, la aceasta ora, circulatia este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din judetele mentionate, informeaza CNAIR.…

- Drumurile judetene inchise sunt DJ 608A Telescaun - Muntele Mic, judetul Caras Severin, DJ 244F Bohotin – Mojna si DJ 282 Movileni- Gropnita din judetul Iasi, si DJ284 Arsura – Ghermanesti, DJ244A Rosiesti-Rosiesti Gara, DJ 237 Codaesti – Danesti, DJ 243 Ciocani – Crang si DJ 246 Tacuta – Focsasca…

- Ieri, a fost Cod Portocaliu, in toata Dobrogea, dar si in alte judetete ale tarii.Dar parca, atatea bizarerii, cate au avut loc pe teritoriul judeteleor Constanta si Tulcea nu s au intamplat nicaieri.Pentru ca unele sunt intr adevar de neinteles.Este greu de inteles cum, pe Autostrada Soarelui, un container…

- Opt drumuri judetene din judetele Caras Severin, Iasi si Vaslui sunt, vineri dimineata, in continuare inchise, potrivit Centrului Infotrafic. De asemenea, zeci de localitati din 3 judete au ramas nealimentate cu energie electrica.

- Toate cele patru sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta inchise joi din cauza viscolului au fost redeschise, mentinandu-se restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, anunta CNAIR.Imbunatatirea conditiilor meteorologice…

- Toate cele patru drumuri sunt din judetul Tulcea, respectiv DN 22 D Horia – Izvorul Cerbului, DN 22 A Harsova (Constanta) – Ciucurova (Tulcea), DN 22 Tulcea – Cataloi, unde sunt inzapezite 12 autovehicule, si DN 22 F Horia-Nalbant. De asemenea, pe opt sectoare de drum sunt restrictii de circulatie.…

- INFOTRAFIC Tronsoane de drumuri naționale INCHISE: JUDEȚUL TULCEA: - DN22D Horia – Izvorul Cerbului; - DN22A Harsova (Constanta) – Ciucurova (Tulcea); - DN22 Tulcea - Cataloi ( sunt inzapezite 12 de autovehicule); - DN22F Horia-Nalbant. Tronsoane de drumuri…

- Mai multe drumuri nationale si judetene continua sa fie inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi seara, ca urmare a fenomenelor meteo severe din ultimele ore, informeaza IGPR. Circulatia rutiera la nivel national la ora 21,30 arata ca patru drumuri nationale sunt inchise: in…

- Circulatia rutiera la nivel national, joi la ora 13,00, se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN 67C Transalpina este inchis intre Ranca si Novaci, pe tronsonul kilometric 16+200 - 34+800, din cauza viscolului puternic* in judetul Tulcea - DN…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, ca urmare a fenomenelor meteo din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj,…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Meteorologii au emis astazi mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme rea. Potrivit informatiilor ANM, judetul Tulcea va fi sub cod portocaliu, iar judetul Constanta sub cod galben. Astfel, in intervalul 17 ianuarie, ora 14.00 ndash; 18 ianuarie, ora 22.00 mai multe judete, printre…

- In urma cu putin timp, meteorologii au emis un cod galben de ceata valabil de la ora 8:10 pana la 11:00.Vor fi afectate judetele Constanta si Tulcea.Se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si, izolat, sub 50 m.UPDATE: Codul galben se mentine pana la ora 14.00. ...

- Circulatia vehiculelor cu masa de peste 3,5 tone, respectiv 7,5 tone va fi restrictionata, marti, pe anumite sectoare ale Autostrazii A2, pe DN 7 si DN 39.Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, in intervalul orar 06:00 - 22:00, circulatia vehiculelor,…

- Va fi restrictionat traficul astfel: - duminica (24 decembrie), in intervalul orar 16.00 – 22.00 , iar luni (25 decembrie) si marti (26 decembrie), in intervalul orar 06.00 – 22.00, pe : · Autostrada A2 Bucuresti (intersectieA2 cu Centura Bucuresti) – Fundulea - Lehliu (intersectie…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.Conform Centrului Infotrafic al Politiei…

- Carol I al Romaniei, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, pe numele sau complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, (n. 20 aprilie 1839, Sigmaringen – d. 10 octombrie 1914, Sinaia) a fost domnitorul, apoi regele Romaniei, care a condus Principatele Romane și apoi Romania…