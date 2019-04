Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc FPTR au declarat miercuri seara, la Eforie Nord, ca 40.000 dintr un total de 101.000 de locuri in hoteluri clasificate de pe litoral sunt pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai, preturile…

- Potrivit prim-vicepresedintelui executiv al FPTR, Dragos Raducan, multe hoteluri vor fi inchise in perioada mentionata pentru ca administratorii lor nu le-au putut renova. "Se deschid, dar nu foarte multe, pentru ca anul acesta vor reintra in circuitul turistic multe, multe hoteluri din statiunea…

- Circa 30% dintre hotelurile existente pe Litoralul romanesc vor fi deschise de Paste si de 1 Mai, cele mai cautate statiuni fiind Mamaia, Vama Veche si Eforie Nord, potrivit unui studiu publicat, joi, de catre reprezentantii unei platforme online de vanzari vacante in statiunile autohtone de la malul…

- Fata de 1 Mai anul trecut, numarul turistilor prezenti pe Litoral va fi cu 25% mai mare, iar o parte dintre ei sunt romani care lucreaza in strainatate si care s-au intors pentru a petrece Pastele in tara, potrivit studiului, scrie news.ro. "Pentru ca anul trecut Pastele a fost la inceputul…

- Aproximativ 30% dintre hotelurile existente pe Litoralul romanesc vor fi deschise de Paste si de 1 Mai, cele mai cautate statiuni fiind Mamaia, Vama Veche si Eforie Nord, releva un studiu publicat, joi, de catre reprezentantii unei platforme online de vanzari vacante in statiunile autohtone de la…

- Cele mai așteptate petreceri din minivacanța de 1 Mai, de la malul Marii Negre vor fi gazduite in acest an de Tujamo, Mahmut Orhan, Aron Chupa și ATB care vor aduce vibe-ul Neversea in doua dintre cele mai indragite cluburi de la malul marii. Anul acesta festivalul Neversea deschide sezonul…

- Medicii trag un semnal der alarma și spun ca o persoana care ar consuma droguri cu o puritate așa de mare ar putea muri subit. In contextul pachetelor cu stupefiante aduse de valuri și al apropierii vacanței de Paste și 1 Mai, la Constanța va fi demarata și o ampla campanie de informare. Știrile […]

- Pe plajele romanesti ale Marii Negre este o forfota cum nu s a mai vazut: sute de politisti si jandarmi sunt angrenati intr o ampla actiune care se desfasoara pe litoralul romanesc, intr un dosar de trafic de droguri, la cautari participand si 14 ambarcatiuni, scafandri, precum si doua elicoptere, a…