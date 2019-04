Stiri pe aceeasi tema

- "Miercuri, in jurul orei 12,40, un echipaj al Serviciului Rutier a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DN2 - E85, pe directia Buzau- Focsani, insa conducatorul auto si-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice…

- Accidentarea s-a produs intr-o zona greu accesibila, iar tractorul s-a rasturnat intr-o rapa. Potrivit ISU, la locul incidentului s-au deplasat un echipaj de prim-ajutor si echipajul de terapie intensiva mobila ale SMURD, o echipa a Salvamont si localnici din Runcu Salvei. Pentru a ajunge…

- Ciobanii argeșeni livreaza miei și in București. Vezi care sunt prețurile. Ciobanii din Argeș și-au scos mieii la vanzare pe Internet. Prețurile sunt asemanatoare celor de anul trecut. Pe site-urile de profil din județ gasiți diverse oferte, iar prețurile pornesc de la 9 lei kilogramul de miel in viu…

- "Astfel, nivelul actual al preturilor solicitate de catre vanzatori se situeaza la un nivel apropiat de cel consemnat la inceputul lui 2010, dupa declinul important consemnat in primii doi ani de recesiune, mai ales in 2008", se arata in raport. Totodata, in ceea ce priveste valorile de tranzactionare…

- Circulatia rutiera este restrictionata pe DN 39, intre localitatile Tuzla si 23 August, in perioada 11-30 aprilie, incepand lucrari de turnare a covorului asfaltic pe carosabil, a anuntat, joi, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta, in conditiile in care la finalul acestei luni, pe…

- Biserica Sf. Mina din Constanta organizeaza o campanie umanitara cu ocazia Sarbatorilor Pascale.Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului aceasta se numeste "Hraneste, rogu te, de Paste, o familie saraca " si isi propune strangerea de alimente pentru 200 de familii extrem de sarace din judetul Constanta.Campania…

- Mai este putin pana la debutul sezonului estival, iar romanii care vor un strop de libertate aleg sa isi petreaca minivacanta de Paste si 1 Mai in statiunea Vama Veche, din sudul judetului Constanta.Totusi, pe 4 aprilie, plaja din Vama Veche este departe de a fi pregatita pentru intampinarea turistilor,…

- Vacanta de Paste si 1 Mai care se apropie este prima gura de oxigen pentru hotelieri, cele mai multe vacante pentru aceasta perioada fiind deja vandute. Preturile in Romania au crescut, insa, artificial, avertizeaza tour-operatorii.