Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus la Ministerul Educatiei o plangere prealabila prin care cer ministrului Valentin Popa sa revoce ordinul 3.027/2018 care prevede mai multe modificari ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei sa abroge articolul din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant care prevede ca elevii trebuie sa depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata orei de curs. In cazul in…

- Alexandru Dedu, presedintele Federatiei Romane de Handbal care si-a propus sa continue inca 4 ani in aceasta functie, a fost prezent la ProSport LIVE, emisiune in cadrul careia si-a expus o parte din strategia pentru 2018-2022, cu care vrea sa castige alegerile din 14 februarie. In acelasi timp,…

- Continua razboiul la scena deschisa dintre seful PSD, Liviu Dragnea si fostul premier Victor Ponta. Intregul razboi, mocnit in ultima perioada, a explodat in momentul in care Dragnea l a acuzat pe Ponta ca l ar fi denuntat in Dosarul Tel Drum. La randul sau, Ponta a declarat raspicat ca este martor…

- Monica Tatoiu a fost poreclita Cruella. Vedeta explica și cum a ajuns sa i se spuna așa și din ce cauza. Monica Tatoiu, care la sfarșitul anului trecut a fost operata la șold , este renumita pentru faptul ca este foarte directa și foarte acida in tot ceea ce face. Cunoscuta ca femeie de afaceri, Monica…

- Cel dintai gimnaziu infiintat la tara, la 11 martie 1919, a fost cel mixt, denumit "Traianldquo;, din localitatea Adamclisi. Elevii pregatiti in particular aici au dat examen inaintea unei comisii prezidate de C. Lazarescu, directorul de atunci al Liceului "Mircea cel Batranldquo;. Dupa doi ani de existenta,…

- Dupa ce, in noiembrie 2016, lansa, la Constanta, un volum inedit prin subiect, cu un titlu menit sa trezeasca curiozitatea in randul publicului larg, necunoscator, bas baritonul Radu Fagarasan, asistent universitar la Facultatea de Arte a Universitatii "Ovidiusldquo;, prezinta partea a doua a acestui…

- In perioada1-2 februarie 2018, va avea loc in Constanța conferința cu tema „Rolul nutritiei și activitații fizice in menținerea starii de sanatate a copilului”, organizata sub egida Universitații Ovidius din Constanța. Tema conferintei este de mare actualitate și de interes pentru diferite specialitați…

- Liceenii vor fi pregatiti gratuit la biologie, matematica, chimie organica si biologie vegetala. Meditatiile vor fi oferite de profesori de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si de la Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Iasi.

- Cadre didactice de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ ofera cursuri de pregatire gratuite in vederea concursului de admitere 2018. Facultatea de Bioinginerie Medicala: Sesiuni de pregatire la biologie si…

- Pentru Diana Enache (21 ani), fata lui Adrian Enache, cosmarul nu s-a terminat, scrie click.ro. In vara anului 2014 a vazut moartea cu ochii, iar acum se teme din nou pentru viata ei. Barbatul, care a injunghiat-o cu un briceag, poate iesi in curand din penitenciar pentru buna purtare. Citeste…

- Simona Halep (26 de ani) a vorbit, dupa finala pierduta la Australian Open, despre momentele grele prin care a fost nevoita sa treaca în timpul partidei cu Caroline Wozniacki. Un moment-cheie, care, din pacate, i-a daunat Simonei s-a petrecut chiar la finalul setului al…

- Un profesor de geografie iubit de toti elevii sai, Ioan Serban, a fost gasit mort in propria lui locuinta, informeaza specialarad.ro. Profesorul a lipsit de la ore de la Scoala „Caius Iacob” din cartierul Micalaca, acolo unde preda, iar colegii sai de catedra s-au intrebat care o fi cauza absentei sale,…

- In locul sau va veni Gabriel Cernica, potrivit surselor ZF. Cernica este in prezent technology Commercial director la IMS Health, o companie din acelasi grup. El va prelua functia de director general de la 1 aprilie, arata sursele citate. Gabriel Cernica lucreaza in cadrul Cegedim din 2007, ocupand…

- SCOLI INCHISE GALATI. Trei unitati de invatamant din judetul Galati, toate din mediul rural, vor ramane inchise si vineri, 19 ianuarie, a anuntat inspectoarea generala Mioara Enache. Este vorba de trei unitati de invatamant din Adam (comuna Draguseni), Smulti si Aldesti (comuna Beresti Meria).…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate olimpiadele…

- Elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea” din Adjud, coordonati de profesorul Irina Vasilache, au prezentat montajul literar-artistic „Sa ne-amintim de Eminescu”. Evenimentul a avut loc la Biblioteca municipala Adjud și, in cadrul lui, elevii au recitat poezii precum: „Lacul”,…

- Asociatia Elevilor din Constanta considera ca prin faptul ca Ministerul Educatiei a interzis ca elevii sa aiba asupra lor telefoanele mobile in timpul orelor de curs, acestea urmand sa fie depuse la inceputul fiecarei ore intr-un loc special amenajat, atunci elevii nu vor mai putea sa filmeze daca un…

- Cand spui Dobrogea, spui Dunare, pentru ca soarta noastra a fost strans legata de cea a Dunarii inca din vremea stramosilor "care, despartiti la Est si Nord Est de lumea barbara prin cele doua mari fluvii ale vechiului continent, Rhin ul si Dunarea, s au vazut nevoiti sa treaca aceasta din urma granita…

- Turneul de la Shenzhen (31 decembrie - 6 ianuarie) are o miza importanta pentru Halep! Pentru a fi sigura ca ramane pe locul 1 WTA, Simona trebuie sa castige trofeul, iar sortii au fost blanzi cu jucatoarea din Constanta. Halep are doar 40 de puncte in fata urmaritoarei Garbine…

- La doar un an de la sfintirea Catedralei "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, care a avut loc in anul 1895, a fost numit preot la aceasta biserica si parintele Nicolae Paveliu. Profesorul de teologie si istoricul bisericesc Constantin Tomescu, nascut in Constanta, in anul 1890, intr un amplu…

- Imaginea unui baiat care a ingenuncheat la catafalcul Regelui Mihai, cand acesta era depus in Sala Tronului Palatului Regal din București a emoționat pe toți cei care au vazut-o. Adolescentul care a generat momentul invața la Colegiul „Sfantul Sava” din București, școala in care a invațat și Regele…

- Echipa Spitalului Orasenesc Cugir a fost intregita cu un nou medic. Mostafa Mahmoud Ismail lucreaza in cadrul Compartimentului Obstetrica-ginecologie, din 7 decembrie. Medicul are 35 de ani, este de origine egipteana, este casatorit si are un copil. A absolvit facultatea la Cairo, iar rezidentiatul…

- Este scandal de proportii in cadrul Facultatii de Medicina și Farmacie „Carol Davila” dupa ce directiunea bibliotecii Universitatii a acceptat filmarea videoclipului unei manele, printre rafturile de carți.Citeste si: Judecatorii ies din nou la ATAC: Modificarea codurilor ingreuneaza pana…

- Multi studenti de la Facultatea de Medicina au fost revoltati dupa ce au descoperit ca videoclipul unei piese cantata de Carmen Serban a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ din Bucuresti. O ancheta interna a fost demarata pentru a fi stabilit cine si a dat…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti a demarat, marti, o ancheta interna, dupa ce in spatiul public a aparut un clip in care o manea este filmata in interiorul facultatii.

- Profund surprins, medicul spune ca a primit de la un student la UMF „Carol Davila“ din București un link la o manea care s-a filmat in incinta bibliotecii Facultații. Imaginile spun totul, așa ca o sa redam integral mesajul tanarului student, medic in devenire. Prea valoroase pentru studenți, dar…

- Elevii claselor a XII-a și a XI-a de la profilul științe sociale, de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani, au organizat, la finalul saptamanii trecute, o activitate in memoriam regelui Mihai I de Romania, prin care au omagiat personalitatea acestuia și rolul sau marcant…

- In perioada 8 – 10 decembrie, s-a desfașurat la Sibiu un congres al tuturor reprezentanților legitimi ai Formului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), unde s-au discutat o serie de probleme organizatorice și specifice minoritații germane din țara noastra. La inițiativa consilierului local brașovean…

- Societatea Studentilor Medicinisti Galati (SSMG) anunta amanarea evenimentului Balul Bobocilor Medicinisti, pe care il organizeaza alaturi de Facultatea de Medicina si Farmacie si Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, in urma Hotararii de Guvern prin care 14, 15 si 16 decembrie sunt declarate zile…

- Intrebat de reporterii „Adevarul“ la ce Universitate si in ce an a absolvit Facultatea de Drept, in conditiile in care aceste date lipsesc din CV-ul sau publicat pe site-ul Parlamentului, deputatul PSD Eugen Nicolicea a devenit violent: „Ma, baiatule, tu chiar nu intelegi? Vrei sa avem altfel de discutii?“.

- O delegatie a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, condusa de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele UVVG, si lect. univ. dr. Onel Mircea, directorul medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, au avut, zilele trecute, o intrevedere, la Universitatea de Studii din Pavia (Italia),…

- Elevii din cadrul școlilor Dumbraveni și Candești au luat parte, la sfarșitul lunii noiembrie, la activitați dedicate Saptamanii Educației Globale. Astfel, elevii au aflat date despre importanța protejarii mediului, despre educație și rolul acesteia in formarea societații, despre pace și problema violenței…

- Ziua Nationala a Romaniei a fost celebrata si la Scoala Gimnaziala nr. 30 "Gheorghe Titeicaldquo; din Constanta prin mai multe manifestari. Activitatile s au derulat in data de 29 noiembrie, inainte de intrarea in minivacanta de inceput de decembrie. Elevii claselor pregatitoare au fost cei care au…

- Luni, 4 decembrie, incepand cu ora 10.00, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va gazdui conferința cu tema „Concepte fundamentale in pedagogie”, susținuta de profesorul emerit Sorin Cristea, de la Universitatea București. Evenimentul este organizat de Facultatea de Științe ale Educației. In…

- Partenera de viața a marelui campion la caiac-canoe Ivan Patzaichin a acordat un interviu in care și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul de decenii pe care l-a avut cu sportivul. Ivan Patzaichin și Georgiana formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi au o…

- Potrivit sursei citate, pe Autostrada A3, a aparut fenomenul de ceata densa. Astfel, oamenii legii recomanda soferilor care se deplaseaza pe acest tronson de drum „sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa utilizeze luminile…

- Ramona Dinu, senatoarea USR care citeste motiunea de cenzura a opozitiei pentru demiterea Guvernului Tudose, este profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanta. Aceasta este de profesie economist, absolvind Facultatea de Matematica si Stiinte Economice de la Universitatea Ovidius din Constanta.

- „Misiunea diplomatica romana a efectuat demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la cazul cetateanului roman”, potrivit raspunsului Biroului de presa al MAE la o solicitare MEDIAFAX. In documentul citat se precizeaza ca Ambasada…

- S a stabilit primul termen, in faza camerei preliminare, in dosarul in care procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Tucia, student la Facultatea de Medicina, de la Universitatea Ovidius, din Constanta. Primul termen va avea loc pe data de 6 decembrie,…

- Micuța care in urma cu mulți ani cucerea publicul din Romania cu felul sasait in care vorbea intr-o celebra reclama este astazi o domnișoara in toata regula. In 2002, o reclama facea senzație pe toate posturile de televiziune. Spotul pentru un sortiment de mezel o avea drept protagonista pe Luiza Lucuța…

- Scoala Iuliu Valori din Nisipairi, judetul Constanta a aniversat astazi Ziua Dobrogei, 139 de la alipirea acesteia la Tara Romaneasca. Elevii scolii, sub coordonarea profesorilor Gabriel Sandu si Mihai Bucur au pregatit un moment artistic si referate istorice.Invitati la acest eveniment au fost profesoii…

- Facultatea de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lanseaza un concurs national pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a pasionați de informatica. Concursul se va desfașura in primavara anului viitor – 14 aprilie 2018, inscrierea fiind deschisa…

- Facultatea de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lanseaza un concurs national pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a pasionați de informatica. Concursul se va desfașura in primavara anului viitor – 14 aprilie 2018, inscrierea fiind deschisa…

- Elevii și profesorii de la Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea au avut ieri o zi cu totul și cu totul speciala. Ziua unitații a fost serbata așa cum se cuvine, cu invitați de seama și ore inedite. Inca de dimineața, ziua a fost deschisa de Corul parohiei Irești, care i-a bucurat pe toți cei prezenți cu…

- Concursurile și olimpiadele școlare sunt un mod de a atrage elevii spre descoperirea chimiei și a-i incuraja sa faca cercetare și performanța in domeniu.”Drum deschis spre performanța in chimie” a fost tema cercului pedagogic la aceasta disciplina, din semestrul I, tema care a fost dezbatuta la…

- "Pe la inceputul lunii octombrie, starnit de profesorul Dan Mihaescu, ca se apropie Ziua Dobrogei, am compus, pe versurile poetei Carmen Aldea Vlad, Imnul Dobrogei. Cu sprijinul unui grup de entuziasti, patru coristi de la Opera, o pianista de la Facultatea de Arte conf. univ. dr. Gabriela Oprea , dirijati…

- Facultatea de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis”, a organizat, zilele trecute, proiectul „Arad – Smart City TOUR”, destinat valorificarii potentialului cultural-turistic al Aradului, unde au participat 36 de elevi de la opt licee aradene si studenti …