Constanţa: 15 gospodării, afectate de inundaţii Potrivit sursei citate, 30 de pompieri cu 11 mijloace de mobilitate si echipamente speciale pentru munca operativa au intervenit pentru limitarea pagubelor produse de o ploaie torentiala si salvarea bunurilor populatiei. 'Din primele informatii au fost afectate de inundatie 15 gospodarii, curti si case, prin infiltrarea apei de ploaie, a fost evacuata apa din beciurile a doua case si a fost salvata de la inec o turma cu un efectiv de 490 de ovine. De asemenea, din primele constatari, doua autoturisme au fost afectate de torentele de apa', precizeaza reprezentantii ISU Dobrogea. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru situatii de urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe strada Dezrobirii din Constanta.Din primele informatii, un accident s a produs la scoala 23.Impactul s a soldat cu o victima, pieton.Ce spune purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Andreea Munteanu,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina pe strada Badea Cartan din municipiu.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit la vegetatia uscata din zona fostului bazin de inot. ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis evacuarea de urgenta a opt gospodarii din localitatea Cumpana, puse in pericol de alunecarile de teren de pe malul Canalului Dunare - Marea...

- Un operator al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta a fost sanctionat dupa ce, din greseala, a transmis sambata seara pentru o parte din judet, prin Ro-Alert, o avertizare meteo de cod rosu de furtuna, in conditiile in care era vorba de cod portocaliu. Potrivit sefului ISU "Dobrogea"…

- Dezastru in Istria Pompierii constanteni de la statia Midia intervin cu o autospeciala si doua motopompe pentru evacuarea apei din doua gospodarii, un beci si o curte.Sursa foto si video: ISU Constanta ...

- Calificarile Campionatului European de Tenis Individual de Vara U16, baieti ndash; editia 2019, vin pentru prima data la Constanta anul acesta.Competitia se tine in perioada 31 iulie 2august 2019 si este organizata de Asociatia sportiva Tenis Club Bright in colaborare cu Federatia Romana de Tenis.n…

- Barbatul in varsta de 34 de ani a murit inecat in Dunare, miercuri dupa-amiaza, in zona Ostrov-Canlia, la 100 de kilometri sud-vest de municipiul Constanta. Cinci autospeciale de scafandri cu 15 subofiteri s-au mobilizat pentru a-i gasi trupul. In urma unui apel primit la 112, pompierii au fost solicitati…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, sambata dupa-amiaza, in judetul Constanta, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a lovit un alt autoturism. La locul accidentului s-au deplasat mai multe ambulante si elicopterul SMURD, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor…