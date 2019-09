Stiri pe aceeasi tema

- Consorțiul Universitaria, din care fac parte mai multe universitați din țara, a anunțat, luni, ca nu colaboreaza cu Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de Alexandru Cumpanașu, și anunța retragerea din CNMR. Decizia vine dupa anunțul privind intenția de a candida la prezidențiale.Potrivit…

- In septembrie mai gasiți destule locuri cu vremea extrem de placuta, buna de o combinație de genul vizitarea unui oraș, plus relaxare pe plaja acestuia. Am ales unele dintre cele mai interesante 6 orașe cu plaja proprie unde puteți ajunge cu zboruri low-cost. Barcelona E considerat de mulți cel mai…

- Peste 100 organizații non-profit susțin demersurile Asociației Centrul pentru Legislație Nonprofit de modificare a mecanismelor de finanțare a activitaților non-profit ale Legii 350/2005, 34/1998 și O.G. 51/1998. Printre amendamentele propuse de aceștia se regasesc finanțare multi-anuala, ghid unic…

- Procesul de evaluare a candidaturilor inscrise in prima runda a ediției 2020-2021 a Programului „Capitala Tineretului din Romania” s-a finalizat. Constanța și Craiova sunt orașele care merg mai departe in finala competiției pentru titlul de “Capitala Tineretului din Romania”. In cea de a doua runda,…

- Pentru cele mai multe dintre universitatile din tara, prima sesiune de admitere s-a incheiat ieri, tot ieri afisandu-se si rezultatele. Cei mai multi absolventi de liceu au optat pentru Universitatea din Bucuresti, printre care si 106 elevi olimpici. Concurenta a fost mare si la Academia de Studii Economice,…

- Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image a deschis de la inceputul anului circa 30 de magazine noi dintr-un total bugetat de 90 de unitati. In fiecare din ultimii ani retailerul a deschis 50-60 de magazine, ceea ce inseamna ca in 2019 sunt planificate cu 50- mai multe unitati noi.…

- Cinci noi masini Google Street View vor strabate Romania in aceasta vara, pentru a actualiza imaginile din tara noastra disponibile pe Google Maps Street View. Preluarea de noi imagini va demara la inceputul lunii iunie si se va concentra pe cele mai importante orase din Romania si zonelor adiacente:…