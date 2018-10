Consiliul UE susţine interzicerea anumitor produse din plastic de unică folosinţă Statele membre UE si-au dat acordul miercuri pentru proiectul de directiva europeana care vizeaza interzicerea anumitor produse din plastic de unica folosinta, noua etapa spre o adoptare rapida a legislatiei in domeniu, relateaza AFP.



Cei 28, prin vocea ambasadorilor lor la UE, s-au pus de acord asupra pozitiei lor comune fata de propunerea Comisiei, a anuntat Consiliul UE intr-un comunicat.



Acest lucru va permite deschiderea negocierilor cu celalalt legislator al UE, Parlamentul European, care si-a exprimat deja sustinerea pentru directiva printr-un vot de pe 24 octombrie.

