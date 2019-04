Intr-o scrisoare data publicitații joi seara, Consiliul UE iși reafirma sprijinul pentru Jean-Francois Bohnert (foto), contracandidatul Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Consiliul a transmis ca iși exprima regretul ca echipa de negociere nu a progresat in discuțiile avute cu echipa de negociatori a Parlamentului European, care o susține pe Kovesi. „Consiliul crede ca Parchetul European are nevoie de un profesionist experimentat și independent, care sa poata sa puna in functiune institutia inca de la inceput”, se arata in comunicat. Instituția a mai completat ca funcția…