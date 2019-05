Consiliul UE adoptă măsuri de reducere a riscurilor în sistemul bancar Pachetul aduce modificari care consolideaza pozitiile de capital si de lichiditate ale bancilor si intareste cadrul de redresare si de rezolutie a bancilor aflate in dificultate (Directiva 2014/59/UE si Regulamentul nr. 806/2014).



"Astazi am adoptat un element central al agendei de reforma financiara a Europei. Este o piatra de temelie in aprofundarea uniunii economice si monetare. De asemenea, aliniaza UE la angajamentele sale internationale. Ca urmare a introducerii unor masuri-cheie, cum ar fi indicatorul obligatoriu al efectului de levier pentru toate bancile si o "capacitate totala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

