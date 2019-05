Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul UE a adoptat marti o directiva care introduce noi restrictii pentru anumite materiale plastice de unica folosinta care vizeaza reducerea deseurilor marine din plastic, potrivit unui comunicat de presa. Directiva privind materialele plastice de unică folosinţă se bazează…

- Astfel, consumatorii care vor efectua un apel din tara lor in alt stat din UE vor plati maximum 19 centi pe minut (plus TVA) si 6 centi pe mesaj SMS (plus TVA), a anuntat luni Comisia Europeana.Normele se vor aplica din 15 mai in toate cele 28 de tari ale UE si, in curand, si in Norvegia,…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. În cei cinci ani, peste 6 milioane de traversari ale cetațenilor moldoveni au fost înregistrate la ieșirea din țara prin punctele de trecere situate la hotar cu România și Aeroportul Internațional Chișinau. Totodata, potrivit datelor prezentate…

- Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) a adoptat, saptamana trecuta, o decizie privind interconectarea gazelor naturale dintre Ungaria si Austria,...

- Planurile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera provenind de la autoturisme și camionete pana in 2030, convenite deja informal cu Consiliul, au fost votate miercuri. Eurodeputații și miniștrii UE au convenit asupra unui obiectiv mai strict (37.5%) de reducere a emisiilor pentru intregul…

- In cadrul primei ședințe de lucru de astazi, 1 martie, a noilor membri din cadrul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica s-a stabilit ca pe 11 martie va fi examinat și propus spre aprobare Proiectul Metodologiei formarii și aplicarii prețurilor la produsele…

- Efectele negative ale OUG 114/2018 încep sa își faca apariția în zona de energie. Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) intenționeaza sa majoreze cu aproximativ 2,5% tarifele de distribuție a energiei electrice, din cauza taxei de 2% pe cifra de afaceri.…