Consiliul Tinerilor Maghiari (MIERT) a semnat un nou acord de cooperare cu UDMR

- Gruparea indiana Mahindra Racing, care a caștigat ultimele doua etape din Formula E și conduce in ambele ierarhii, s-a asociat cu Pininfarina pentru dezvoltarea noului monopost ce va fi folosit din toamna lui 2018. Conducatorii echipei Mahindra au anunțtat public la Torino ca au ajuns la o un parteneriat…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- Producatorul de echipamente electrice AAGES Targu Mures (AAG) a semnat un contract de 800.000 de euro cu subsidiara din Ungaria a distribuitorului de echipamente si sisteme pentru constructii HILTI, potrivit unui raport publicat la bursa. „Compania a semnat un contract in valoare de 800.000…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD-ALDE, scrie News.ro. Liderul UDMR a precizat…

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, Andrei Grinkevich, a declarat vineri, la Targu Mures, ca intre Belarus si judetul Mures au fost identificate numeroase posibilitati de colaborare, una fiind cea privind produsele agricole, mentionand ca daca va incepe o relatie de cooperare tip "joint inventors",…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spunea ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen declara ca nu o cunoaste. Vom vedea ce decizie va lua miercuri. [citeste…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia UDMR in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier au inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni. In fruntea delegatiei se afla chiar presedintele partidului, Kelemen Hunor.Liderul UDMR a vorbit ieri despre mandatul cu care…

- Clubul spaniol de fotbal Athletic Club Bilbao si FC Viitorul Constanta au ajuns la un acord de principiu pentru transferul jucatorului Cristian Ganea la gruparea basca, incepand cu data de 1 iulie 2018, a anuntat campioana Romaniei pe site-ul sau oficial. Ganea va semna pe trei sezoane cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, continua atacul dupa declaratiile facute recent de premierul Mihai Tudose privind o eventuala autonomie a Tinutului Secuiesc. Liderul maghiar a declarat, sambata, la Turda, ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta in secolul al XXI-lea pentru apararea identitatea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, sambata, la ceremonia organizata la aniversarea a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda, ca spera ca acum, in secolul XXI, cand pentru pastrarea identitatii maghiarii cer dreptul sa decida liber in privinta…

- La inceputul acestei saptamani, liderii UDMR, PCM si PPMT au cerut, printr-o rezolutie comuna semnata la Cluj, autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc. Pe langa acest aspect, acestia au mai cerut si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont in functia de sef al Guvernului regional, in pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune, relateaza The Associated Press si Politico.eu.

- Dinamo a bifat primul transfer al iernii, mijlocașul croat Ivan Pesici, adus de la Hajduk Split. Clubul alb-roșu a anunțat pe contul de Facebook ca a ajuns la un acord cu mijlocașul lateral de 25 de ani, iar acesta a semnat un contract pe 1 și jumatate, pana in 2020. "FC Dinamo București și clubul croat…

- Producatorul de software Bitdefender a semnat un parteneriat de licentiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente pentru retele Netgear, care va include in produsele sale solutiile de securitate pentru dispozitive smart, dezvoltate in Romania, sub denumirea Netgear Armor.

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Masina politistului care in luna septembrie l-a incatusat pe un medic a ars ca o torta joi noapte. Nu este exclusa varianta ca incendiul sa fi fost provocat in mod intentionat. Interiorul autoturismului a fost distrus in totalitate. Din pacate in zona nu sunt camere de supraveghere. Politistul…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca niciun articol din cele trei legi adoptate de Parlament ar putea afecta independenta justitiei. El mai spune ca Uniunea nu a negociat nimic cu PSD.

- Dezamagire și revolta printre salariații Complexului Energetic Oltenia, afiliați la Federația Naționala Mine Energie. Liderii sindicali au renunțat fara lupta la art. 153 din actul adițional la Contractul Colectiv de Munca, in baza caruia ar fi...

- Moment istoric, astazi, in sedinta Consiliului Local Municipal Buzau. La lucrari au luat parte oaspeti din Basarabia: primarul orasului Soroca si o mare parte dintre consilierii locali, dar si episcopul de Soroca. Primarii celor doua orase au semnat un acord de infratire pentru totdeauna intre Buzau…

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu.

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marti cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, despre aspecte culturale si de invatamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anuntat marti seful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Prin programul "1.000 de ani in Transilvania, 100 de ani in Romania", comunitatea maghiara vrea sa demonstreze ce da Romaniei, societatii romanesti, iar daca se doreste dialog, maghiarii vor da dialog, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), reunit la Targu Mures,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) de la Targu Mureș, ca UDMR nu are nicio intenție sa creeze o dependența politica sau sa impiedice lupta impotriva corupției, ci dorește o separație reala a puterilor in stat. "UDMR…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbata, la Târgu Mureș, ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie, pentru comunitatea maghiara, un prilej de bilanț, dar și un prilej de a deschide un nou cadru de dialog și colaborare cu majoritatea

- Kelemen Hunor a menționat ca membrii comunitații maghiare trebuie sa vorbeasca despre valorile pe care le-au creat și care au contribuit la dezvoltarea societații, dar, in același timp, trebuie sa iși exprime doleanțele și neajunsurile. "Urmeaza anul 2018 și acesta nu ne va cruța. Sunt foarte…

- Președintele Consiliul de Mediere din Romania, Mugur Bogdan Mitroi, și omologul sau din Republica Moldova, Andrei Balan, au semnat vineri un protocol de colaborare intre cele doua instituții. Documentul a fost semnat în contextul desfașurarii celei de-a doua ediții a evenimentului…

- Rusia și Sudanul au anunțat ca au semnat un acord de cooperare in industria nucleara pentru uz civil, in cadrul vizitei intreprinse la Moscova de președintele sudanez Omar al-Bashir, primit vineri de premierul rus Dmitri Medvedev, informeaza AFP. Sursa foto: (c) DMITRY ASTAKHOV SPUTNIK GOVERNMENT…

- Presedintele Consiliul de Mediere din Romania, Mugur Bogdan Mitroi, si omologul sau din Republica Moldova, Andrei Balan, au semnat astazi un protocol de colaborare intre cele doua institutii. Documentul a fost semnat in contextul desfasurarii celei de-a doua editii a evenimentului "Forumul Republica…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat stabilirea zilei de joi pentru dezbaterea motiunii de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", acuzand graba coalitiei pentru inchiderea rapida a subiectului. El anunta ca liberalii vor organiza un protest, incepand cu ora 11:00,…

- Analizand textul motiunii de cenzura care vizeaza Guvernul Tudose, reprezentantii UDMR au vrut sa vada daca initiatorii au “o solutie”, din cate a aexplicat marti dimineata, Kelemen Hunor – in sensul in care s-ar propune un alt nume de premier. Iar acest lucru nu a fost gasit, din cate a explicat liderul…

- Compania aeriana low-cost ungara Wizz Air a anuntat semnarea unui acord cu Airbus privind achizitia a inca 146 de aparate de zbor Airbus A320 in valoare de peste 17,2 miliarde de dolari, relateaza Budapest Business Journal, citat de ZF.Plangere penala la DNA impotriva lui Tudose. Ce fapte…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera ironica propunerea de retragere a disctincției “Steaua Romaniei”. Hunor spune ca fiecare trebuie sa iși asume opiniile, chiar daca asta inseamna ca raman fara decorații. Liderul UDMR explica și afirmația pentru care Consiliul de Onoare al Ordinului Național “Steaua…

- Liderul senatorilor PNL, Iulian Dumitrescu, a anuntat marti ca presedintele UDMR, Kelemen Hunor, va discuta in cadrul formatiunii sale cu privire la sustinerea motiunii de cenzura. "Ne-am intalnit cu domnul presedinte Kelemen Hunor. (...) Dumnealui a spus ca urmeaza sa discute in cadrul partidului…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a dat asigurari, intr-un interviu publicat de cotidianul belgian Le Soir in editia de luni, ca exista si o solutie alternativa la independenta regiunii sale si a spus ca este „pentru un acord“ cu Spania, relateaza AFP.

- Deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis nu vrea sa iși asume efectele negative ale vaccinarii copiilor și nici nu este de acord cu sancțiunile drastice prevazute in proiectul de lege al vaccinarii. Alfred Simonis a anunțat ca a semnat o inițiativa legislativa alaturi de alți colegi deputați pentru amendarea…

- „Ii atrag atentia domnului deputat Iordache ca nu si-a citit propriul proiect de lege pe care l-a semnat. Domnul Iordache in declaratia publica a spus ca, in conformitate cu proiectul de lege pe care l-a semnat, in privinta numirii sefilor de parchete presedintele poate sa refuze o singura data…