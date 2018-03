Consiliul pentru IMM-uri critica infiintarea Casei de Comert ca societate de stat, cu excluderea mediului privat

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este o solutie buna, declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. Potrivit lui, chiar și…

- Casa de Comerț a Romaniei este compania despre care ministrul Agriculturii, Petre Daea, vorbea anul trecut spunand ca aceasta va sprijini fermierii mici luandu-le de la poarta legumele și fructele. Dar acum ca inființarea ei a intrat pe ultima suta de metri, fiecare parte implicata in aceasta ecuație…

- Ministerul Economiei a prezentat proiectul unei Hotararii de Guvern prin care se propune inființarea unei societați pe acțiuni, Casa de Comerț Romania S.A , deținuta de catre stat, reprezentat de Ministerul Economiei. Scopul societatii este integrarea si sindicalizarea ofertelor de afaceri, agregarea…

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sanctionatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat la Ministerul Economiei cu reprezentantii partenerilor de dezvoltare, ai comunitatii de business si ai societatii civile, dupa ce Guvernul a decis ca Ministerul Economiei si Infrastructurii sa definitiveze…

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sanctionatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat la Ministerul Economiei cu reprezentantii partenerilor de dezvoltare, ai comunitatii de business si ai societatii civile, dupa ce Guvernul a decis ca Ministerul Economiei si Infrastructurii sa definitiveze…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania anunța conferinta de presa care va avea loc miercuri, 14 martie 2018, ora 10:00, la sediul CNIPMMR din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etaj 1, sala Protocol. In cadrul conferintei vor fi abordate urmatoarele…

- Majorarile care se aplica de la 1 martie salariilor medicilor si asistentilor din sistemul public de sanatate, impreuna cu efectele revolutiei fiscale, vor duce inevitabil la cresterea preturilor in sistemul privat si chiar inchiderea unor clinici. Si asta pentru ca, in timp ce Guvernul va asigura spitalelor…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- Primaria Baia Mare va avea o societate comerciala care se va ocupa de administrarea parcarilor din oras. Practic, noua societate ar urma sa gestioneze si sa dezvolte tot ceea ce are legatura cu sistemul de parcari, urmand a face investitii atat in cele din cartiere, cat si in cele cu relevanta economica.…

- Guvernul a aprobat Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, transmite IPN. Potrivit autorilor, documentul se încadreaza în masurile de reducere a impactului gestionarii neadecvate a deșeurilor nocive asupra mediului și populației.…

- Strategia este una similara cu cea adoptata de o alta companie energetica din Cehia, EPH, care, in ultimii ani, a profitat de pe urma preluarii unor termocentrale mai vechi din Germania, Marea Britanie, Italia si alte state. [citeste si] Tykac, care detine termocentrala de la Chvaletice…

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Fostul premier PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca SPP nu ii comunica unde merg ministrii din Guvernul pe care l-a condus, daca ar fi dorit sa intrebe acest lucru, el apreciind ca infiintarea unei comisii parlamentare privind situatia SPP e „inca una dintre pacaleli”. “N-am avut nicio problema…

- Fostul premier PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca SPP nu ii comunica unde merg ministrii din Guvernul pe care l-a condus, daca ar fi dorit sa intrebe acest lucru, el apreciind ca infiintarea unei comisii parlamentare privind situatia SPP e „inca una dintre pacaleli”.

- „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare si avem si acum o justificare, care cred ca e valabila. Vrem sa tinem specialistii in IT in Romania. Nu vrem ca aceasta forta de munca foarte valoroasa sa emigreze,…

- Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare și inovare, pentru cei care desfașoara activitați cu caracter sezonier, precum și pentru salariații persoane cu dizabilitați, incadrate cu handicap grav sau accentuat.…

- Tineretul Național Liberal atrage atenția ca singura consecința a noilor modificari decise de guvernul Dancila-Dragnea in domeniul contractelor part-time va fi creșterea șomajului in randul tinerilor, respectiv incurajarea muncii la negru: “Toate acțiunile economice ale PSD din ultimul an arata ca guvernul…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Guvernul forteaza companiile de stat sa acorde 90% din profitul net sub forma de dividende. Executivul a adoptat un memorandum cu tema „Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliul de administrat...

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Guvernul ia masuri pentru menținerea salariilor pentru IT-isti și persoane cu dizabilitati Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii…

- 'In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la angajat au reiesit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu…

- Guvernul ar putea discuta in sedinta de joi un memorandum prin care companiile de stat vor acorda actionarilor dividende in valoare de cel putin 90% din profitul pe anul trecut, potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES. Astfel, pe lista proiectelor de acte normative care ar putea fi…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Guvernul a redactat un memorandum in care cere ca reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor sa solicite repartizarea a 90% din profiturile companiilor spre dividende si varsaminte la buget, asa cum s-a intamplat anul trecut. “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea…

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- "Daca e sa tragem o concluzie, e un haos generalizat. Mediul public nu stie exact cum stau cu salariile, o sa vedeti iarasi hotarari de Guvern, ordonante de urgenta, mediul privat nu stie cum se aplica in acest moment. Daca e sa ne uitam scriptic, in acest moment, aproape 2 milioane de angajati din…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), in procesul castigat de statul roman in urma rezilierii de catre companie a trei acorduri petroliere de concesiune, se ridica la aproximativ 97,2 milioane de dolari, spune casa de avocatura…

- Consilierii Partidului Liberal din Consiliul municipal Chisinau o acuza din nou pe Silvia Radu, primar interimar al capitalei, de incompetenta si abuz. Potrivit alesilor locali liberali, pe de o parte, Silvia Radu propune comasarea mai multor directii, prin absorbtie, iar pe de alta parte, a anuntat…

- Consilierii Partidului Liberal din Consiliul municipal Chisinau o acuza din nou pe Silvia Radu, primar interimar al capitalei, de incompetenta si abuz. Potrivit alesilor locali liberali, pe de o parte, Silvia Radu propune comasarea mai multor directii, prin absorbtie, iar pe de alta parte, a anuntat…

- La un an de la alegerile parlamentare, PSD se pregateste sa si instaleze cel de al treilea Guvern. Dupa cabinetele conduse de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, mazilite dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea, in urma negocierilor, s a conturat guvernul cu cele mai multe femei din istorie, in…

- Lista miniștrilor din cabinetul Dancila este urmatoarea: Prim-ministru – Vasilica Viorica Dancila Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii – Paul Stanescu Viceprim-ministru, ministrul Mediului – Gratiela Gavrilescu

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor, sustine, la un an de la preluarea guvernarii de catre coalitia PSD ALDE, ca institutiile statului au fost, in tot acest timp, deturnate in interesul…

- „Am transmis catre Consiliul Judetean Arad lista cu proiectele pentru care este necesara cofinantarea din bugetul judetului. Avem multe proiecte pe care dorim sa le punem in practica si sper ca administratia judeteana sa vina si in sprijinul comunitatii din orasul Pancota. Proiectele pentru care am…

- "Grupul de lucru va examina obstacolele tehnologice si oportunitatile pentru extinderea accesului la internet si la presa independenta in Cuba", a comunicat Departamentul de Stat. Prima reuniune a grupului va avea loc pe 7 februarie.Cotidianul Granma al Partidului Comunist Cubanez a afirmat…

- Ajutor de stat de 8.000 de lei pentru eficientizarea sistemelor de incalzire a casei Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuinței, astfel incat sa utilizeze energie regenerabila, vor putea solicita de la stat o suma de pana la 8.000…

- Ajutor de stat de 8.000 de lei pentru eficientizarea sistemelor de incalzire a casei Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuinței, astfel incat sa utilizeze energie regenerabila, vor putea solicita de la stat o suma de pana la 8.000…

- Casa Regala va parasi Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doua zile, Guvernul a dat aviz negativ propunerii de lege ce prevedea acordarea Palatului Elisabeta Casei Regale. Acum premierul spune ca a primit solicitare de chirie, insa reprezentantii Casei spun cu totul altceva. „Nu s-a…

- Productia de energie eoliana a Danemarcei a atins un nou record in 2017, asigurand 43,4% din necesarul de electricitate al acestei tari scandinave, peste precedentul record de 42% stabilit in 2015 si dublu fata de 19,3% in 2008, a anuntat joi Ministerul danez al Energiei, transmite AFP. "Am…

- Productia de energie eoliana a Danemarcei a atins un nou record in 2017, asigurand 43,4% din necesarul de electricitate al acestei tari scandinave, peste precedentul record de 42% stabilit in 2015 si dublu fata de 19,3% in 2008, a anuntat joi Ministerul danez al Energiei, transmite AFP, preluata de…

- Soferii vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput…

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Guvernul de la Roma a stabilit pe 4 martie data viitoarelor alegeri legislative dupa dizolvarea joi a parlamentului al carui mandat a ajuns la final, a anuntat presedintia Italiei, potrivit AFP. Consiliul de Ministri reunit dupa semnarea decretul de dizolvare a parlamentului de catre presedintele…

- "El este considerat 'cel mai destept baiat din energie', intrucat firmele infiintate de el sau in care si-a instalat formal apropiati sau colaboratori au obtinut de la Hidroelectrica SA, prin incredintare directa, in baza unor contracte cu valoare foarte mare, energie la preturi cu mult sub pretul pietei,…

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat astazi o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind indeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate in cadrul programului. Despre aceasta a anunțat premierul Pavel…

- Comisia Europeana a transmis ca urmarește indeaproape posibilele modificari ale legilor justiției și ale codurilor penale din Romania. TVR a intrebat reprezentanții Comisiei Europene ce parere au despre cele mai recente inițiative legislative din Romania, iar aceștia au aratat ca este nevoie de consultarea…

- Guvernul discuta in sedinta de joi un proiect de ordonanta care reglementeaza aspectele de natura legislativa referitoare la parteneriatele in regim public-privat. "Actualul proiect de ordonanta de Guvern reglementeaza aspectele de natura legislativa, facand corelatie intre legislatia privind modalitatea…

- Executivul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 233/2016 privind parteneriatul public-privat, care permite realizarea unor proiecte de interes national si local, de calitate, pe termen lung, realizate la timp si in bugetul agreat.