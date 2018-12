Mos Craciun la Jandarmeria Maramures (FOTO)

Acum, in perioada Sarbatorilor de iarna, la sediul unitatii Jandarmeriei din Baia Mare, copiii cadrelor militare au fost vizitati de Mos Craciun. Datorita faptului ca in ultimele zile a nins suficient de mult iar stratul de zapada este destul de mare, jandarmii au iesit in intampinarea Mosului si l-au adus cu masina… [citeste mai departe]