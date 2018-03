Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala continua demersul inceput anul trecut, alaturandu-se campaniei internaționale de conștientizare și sensibilizare asupra epilepsiei, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Este tranzactia ANULUI: Gigantului Schweighofer vinde TOATE padurile pe…

- Consilierii generali spun ca Mihai Sora, in varsta de 101 ani, este o personalitate marcanta a societatii romanesti contemporane, avand o activitate publicistica remarcabila. Printre operele sale filosofice si eseistice se numara „Sarea pamantului”, „A fi, a face, a avea”, „Eu&tu&el&ea…

- Europarlamentarul Cristian Preda, acuzat de PSD ca a defaimat tara, a cerut sa fie audiat public de catre Consiliul de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“, insa seful Cancelariei Ordinelor s-a opus. Cristian Preda va fi judecat de Gabriela Firea, Mircea Geoana, Ecaterina Andronescu si de Serban Bradisteanu,…

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Plenul Curții Constitutionale (CCR) a anuntat ca și-a manifestat dorința de a nu mai fi implicat in programul delegațiilor Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean afirma ca nu intelege aceasta decizie.Potrivit…

- Europarlamentarul Cristian Preda a reacționat dur dupa ce fostul premier Adrian Nastase a participat la o conferința, care a avut loc la Moscova.„Directorul unui institut din Ministerul Apararii și diplomați ai ambasadei Romaniei la Moscova l-au insoțit pe fostul premier Nastase, condamnat…

- Cod portocaliu de polei in București și zece județe, pe 18 martie. Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) au emis duminica, o noua atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative d epolei, valabila pe durata urmatoarelor ore in Bucuresti si in zece judete. Astfel, pana la…

- Justiția in tirania condamnatului Dragnea: pușcariabilii judeca oamenii cinstiți! Un condamnat, trei pesediști notorii și un fost șef al SRI care a ajuns pudel pe la televiziunea lui Dan Voiculescu: acesta este tribunalul popular care urmeaza sa-l judece pe europarlamentarul Cristian…

- Consiliul Ordinului „Steaua Romaniei“ il cheama la judecata de eurodeputatul Cristian Preda, pentru „defaimarea tarii“. Acesta sustine ca este acuzat de criticarea guvernelor PSD-ALDE si ca va fi tras la raspundere.

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat miercuri, referitor la faptul ca europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, ca este solidar cu acesta, afirmand ca “noua realitate nationalist-iliberala…

- Parlamentarul european Cristian Preda anunta pe Facebook faptul ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde pentru acuzatiile de defaimare a tarii peste hotare.

- Europarlamentarul Cristian Preda a anuntat, miercuri, ca a fost convocat de Consiliul de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei” „pentru a raspunde unui denunt PSD-ALDE de defaimare a tarii”. Consiliul este format din sapte persoane printre care si Gabriela Firea, Mircea Geoana, Ecaterina Andronescu,…

- Președintele Consiliului Judetean Suceava va participa, joi, la o discutie cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pe tema Centenarului Marii Uniri. Gheorghe Flutur a precizat ca la invitatia președintelui Klaus Iohannis va participa, la Palatul Cotroceni, la o dezbatere legata de Centenar, in ...

- "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde unui denunt care reia acuzatiile PSD-ALDE de defaimare a tarii. Ma vor judeca: Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Serban…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei. Vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri, in contextul deciziei de impunere a unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, ca "razboaiele comerciale sunt bune si usor de castigat".

- Modificarea legilor justitiei din Romania a fost principalul subiect discutat joi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste marti, la Palatul Cotroceni, pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii. Potrivit agendei sefului statului, primirea va avea loc la ora 15,00. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis le cerea noilor absolventi ai INM sa reziste presiunilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit si despre discutia purtata cu presedintele Klaus Iohannis pe scandalul izbucnit la DNA, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma."Domnul presedinte a iesit si a spus ca daca exista motive temeinice va face revocarea.Nu puteam sa-i propun…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca este cam "devreme" pentru o evaluare fata de faptul ca a acordat o a treia sansa PSD de a ramane la guvernare si a lasat sa se inteleaga ca asteapta evaluarea pe care o va prezenta premierul referitor la activitatea de guvernare. "Este un pic…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in contextul in care USR a anuntat ca va avea probabil unul propriu pentru acest scrutin, si arata ca liberalii au deja un candidat desemnat - presedintele Klaus Iohannis. "Vad ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA."Joi…

- Presedintele Consiliului pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, condamna public recentul incident la la Muzeul Taranului Roman, cand mai multe persoane au blocat proiectia unui film cu tematica gay. Csaba a declarat ca incidentul „depaseste sfera dreptului la libera exprimare”.

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a depus in aceasta seara (azi, 29 ianuarie) juramantul de investire. Ceremonia a avut loc la ora 19.30, la Palatul Cotroceni. Ioana Bran este cel mai tanar ministru al noului Cabinet de la Palatul Victoria. Ministrul Tineretului și Sportului a absolvit…

- Neagu Djuvara, tipul de 101 ani care era mai cool decat tine Inmormantarea lui Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare în anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata într-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Negocieri intense pentru noul Guvern / PSD București a anunțat ca intra in ședința Comitetului Executiv Național cu trei propuneri, dupa cum a anunțat Gabriela Vranceanu Firea. PSD București intra in CEx București cu trei propuneri: Rodica Nassar la Sanatate, Ecaterina Andronescu la Educație și George…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni, cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti.Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. Anul trecut, la reuniunea…

- Coreea de Nord a cerut țarii vecine din sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Regimul de la Phenian anunța ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre."Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Klaus Iohannis face declaratii la ora 17:30, dupa ce a incheiat consultarile cu toate partidele parlamentare. Viorica Dancila, ropunerea PSD pentru functia de premier, se afla, la ora transmiterii stirii, la Palatul Cotroceni, unde discuta cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse oficiale…

- Cele doua Corei au cazut de acord, în cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) si de asemenea sa participe…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- "PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formula de guvernare care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvernare care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o si presedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece consideram ca optiunea populatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza PNL, la 14,00 - USR, la 14,30 - PMP, iar la 15,00 - UDMR. Reprezentantii grupului parlamentar al minoritatilor nationale se vor intalni cu presedintele Iohannis la ora 15,30. PSD - ALDE Social-democratii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat marti, la finalul Comitetului Executiv, ca din delegatia care va merge miercuri la consultarile de la Palatul Cotroceni vor face parte el, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, un alt membru PSD si doi membri ALDE.

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis iese la rampa dupa scandalul ce a pus stapanire pe PSD. Presedintele a sustinut o declaratie de presa marți, la 12.30, la Palatul Cotroceni. UPDATE: Iohannis l-a desemnat premier interimar pe ministrul Mihai Fifor. Consultarile pentru formarea noului guvern incep miercuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Astazi, 15 ianuarie 2018, Alexandru Oprea, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, a participat la evenimentele dedicate Zilei Culturii Naționale, organizate Post-ul Ziua Culturii Nationale, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri, celebrata la sediul Bibliotecii Judetene…

- Pentru prima data un premier al Japoniei vine in vizita oficiala in Romania. Shinzo Abe va avea o intalnire cu președintele Klaus Iohannis iar potrivit administrației prezidențiale, cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea romano-japoneza in diferite domenii de activitate. Pentru prima data un…

- O noua distincție pentru cel mai titrat liceu din Buzau. Colegiul Național „B. P. Hasdeu” va fi decorat astazi, la Cotroceni, de catre președintele Iohannis cu ocazia implinirii a 150 de existența și pentru rezultatele deosebite inregistrate de catre elevii și profesorii liceului buzoian. Ceremonia…

- Sarbatorile de iarna au o frumusețe aparte in orașul Targu Neamț și in imprejurimi. Un loc aflat la poalele Cetații Neamțului, in care se aduna, an de an, zeci de mii de oameni sa vada un eveniment unic in Moldova: Festivalul Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou. Printre miile de mascați, arnauți,…