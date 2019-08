Stiri pe aceeasi tema

- ''Un numar de 150.000 de copii, conform cifrelor avansate de ONG-ul Kizuna Child-Parent Reunion, sunt rapiti in fiecare an de un parinte in Japonia in cazul unei despartiri. Ulterior, copiilor li se refuza orice acces la celalalt parinte timp de ani de zile, uneori pana la implinirea varstei majore",…

- Dintre cele 18.347 de persoane spitalizate, 729 au prezentat simptome severe care necesita peste trei saptamani de internare, in timp 6.548 au avut probleme de sanatate mai putin serioase, necesitand un tratament mai scurt. Persoanele de peste 65 de ani au reprezentat 54,3 la suta din totalul celor…

- "Alianta Renault-Nissan este o bijuterie in industria auto. Am creat un gigant pe care nu trebuie doar sa-si prezervam, ci si sa dezvoltam sinergii si aliante pentru a o intari, pe fondul concurentei externe", a declarat Macron in timpul vizitei la Tokyo. Comentariile sale par sa lase deschisa…

- Lumea se confrunta cu un ''apartheid climatic'', pe de o parte cu cei bogati care se pot adapta mai bine la încalzirea globala si, pe de cealalta parte, cu cei saraci care suporta ce este mai rau, a declarat luni un expert ONU, relateaza AFP. Raportorul special al Natiunilor Unite…

- Raportorul special al Natiunilor Unite privind saracia extrema si drepturile omului, Philip Alston, a avertizat intr-un nou raport ca "schimbarile climatice ameninta sa anuleze progresul din ultimii 50 de ani (...) in materie de reducere a saraciei". Raportul, care va fi prezentat saptamana viitoare…

- Franta este pregatita sa-si reduca participatia detinuta la Renault SA pentru a consolida parteneriatul dintre Renault si Nissan Motor, a declarat ministrul de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat AFP, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Renault si Nissan au un parteneriat din anul…

- 'Profitati de aceste acorduri pe care Uniunea Europeana le incheie cu partenerii nostri. Vorbesc despre Singapore, dar si despre Vietnam, acord pe care ne straduim sa il incheiem acum pana la finalul Presedintiei noastre (la Consiliul UE, n.r.). Ar trebui sa fie o semnare in ultima saptamana. De…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a calificat duminica drept ridicole criticile Inaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR) impotriva unui proiect care vizeaza inasprirea legislatiei impotriva migratiei in Italia, relateaza AFP. ONU, "o organizatie internationala care cere…