Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul drepturilor omului al ONU a decis vineri sa creeze de urgenta o "misiune internationala independenta" care va avea sarcina de a ancheta asupra incalcarilor drepturilor omului comise in Venezuela din 2014, relateaza AFP preluat de agerpres. O rezolutie in acest sens, propusa de tarile din…

- Brazilia a dat asigurari marti, la sediul ONU de la Geneva, ca lupta impotriva despaduririlor ilegale, in conditiile in care Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, s-a declarat cu o zi inainte "profund ingrijorata de accelerarea drastica a despaduririi" in Amazonia, informeaza…

- Brazilia a dat asigurari marti, la sediul ONU de la Geneva, ca lupta impotriva despaduririlor ilegale, in conditiile in care Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, s-a declarat cu o zi inainte "profund

- "Aceasta lege, daca va fi aprobata si aplicata, va reduce si mai mult spatiul democratic", a declarat Bachelet in fata Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, la Geneva.In 14 august, presedintele Adunarii Constituante si numarul 2 al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, a amenintat,…

- Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a cerut luni anchete asupra „recurgerii excesive“ la forta la Moscova in saptamanile precedente alegerilor regionale desfasurate duminica, relateaza AFP.

- Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a vorbit miercuri despre "diminuarea spatiului democratic" in Brazilia, in special prin atacuri asupra aparatorilor naturii si ai drepturilor omului, relateaza AFP, potrivit Agerpres."In aceste ultime luni am observat o diminuare a spatiului civic…

- "In aceste ultime luni am observat o diminuare a spatiului civic si democratic, caracterizat de atacuri impotriva aparatorilor drepturilor omului, restrictii impuse activitatii societatii civile", a declarat Michelle Bachelet, in conferinta de presa. E a vorbit si despre o "crestere" a numarului…

- Pentagonul a informat intr-un comunicat ca a primit o cerere pentru autorizarea a 1.000 de membri ai Garzii Nationale din Texas care sa ajute agentii insarcinati cu supravegherea frontierelor (Customs and Border Protection, CBP), debordati de numarul de refugiati care intra ilegal in SUA dinspre…