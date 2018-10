Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justiție spaniola a decis joi ca 18 lideri catalani vor fi judecați pentru rolul lor in proclamarea independentei regiunii Catalonia fața de Spania, relateaza site-ul Politico.eu.Curtea Suprema a informat printr-un comunicat ca anchetarea celor 18 foști lideri catalani a…

- In urma cu un an, antreprenorii se temeau ca referendumul ilegal pentru desprinderea provinciei de Spania va afecta grav economia. Disputa in jurul independentei a lasat urme, dar nu atat de adanci pe cat se credea initial. Cu cateva exceptii.

- Parlamentul catalan a votat marti respingerea unei decizii a Curtii Supreme spaniole care i-a suspendat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont si alti cinci politicieni pro-independenta din functiile lor, marcand o noua distantare fata de Madrid, relateaza agerpres.ro.

- Mai multe mii de persoane, care au manifestat sambata pro si impotriva independentei Cataloniei, au blocat unele cartiere din centrul Barcelonei, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la referendumul privind secesiunea acestei regiuni prospere, relateaza Reuters. Declarat ca anticonstitutional…

- Declarat ca anticonstitutional de catre Madrid, referendumul din 1 octombrie 2017 s-a desfasurat intr-un context tensionat. Tabara care a votat pentru independenta a predominat, dar rata de participare a fost sub 50%. In urma acestui scrutin controversat si a declaratiei de independenta care a urmat,…

- Liderul catalan Quim Torra a relansat marti campania pentru obtinerea independentei fata de Spania, relateaza Reuters. Premierul provinciei spaniole Catalonia a cerut guvernului de la Madrid sa accepte un referendum privind secesiunea si totodata a respins ideea unui vot care sa poata asigura doar o…

- Seful executivului regional catalan a propus marti ca nava umanitara Aquarius si cei 141 de migranti de la bordul ei sa acosteze in regiunea sa (nord-estul Spaniei), in timp ce guvernul de la Madrid s-a aratat reticent fata de gazduirea, din nou, a navei pe tarmurile spaniole, relateaza AFP, preluata…

- Canicula, care s-a soldat cu trei morti in Spania, continua sa acapareze Europa Occidentala, de la nord la Sud, iar turisti si locuitori afectati de vreme isi fac griji din cauza valului de caldura, relateaza AFP. TREI MORTI IN SPANIA Trei barbati au decedat din cauza unor ”valuri de caldura” saptamana…