- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- Abordarea conflictuala a Aliantei Nord-Atlantice fata de Rusia risca sa genereze o noua cursa a inarmarii, afirma Aleksandr Grusko, adjunct al ministrului rus al Apararii, avertizand ca situatia Europei ar putea fi asemanatoare cu cea din perioada Razboiului Rece.

- Ambasadorii urmeaza sa se intalneasca la Bruxelles, la sediul central al blocului militar occidental, miercuri, la 31 octombrie, in cadrul unui Consiliu NATO-Rusia - principalul lor for de dialog, a precizat Alianta.NATO si-a suspendat cooperarea practica cu Rusia in 2014, dupa ce Moscova…

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca.Putin…

- Reprezentantii celor 29 de tari membre NATO se vor reuni joi la sediul Aliantei din Bruxelles pentru a discuta despre consecintele posibilei retrageri a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), document care - in opinia Washingtonul - nu mai este eficient, intrucat Rusia il incalca…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat cu Rusia, a anuntat presedintele american, acuzand Moscova ca l-a incalcat ”ani de-a randul”. Tratatul INF privind armele nucleare cu raza intermediara de actiune a fost semnat in 1987 de catre Ronald…

- Rusia dispune de un nou tip de rachete care ameninta Europa - încalcând astfel Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - iar NATO doreste imediat o explicatie, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.