Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei s-a retras din organizatia lui Alexandru Cumpanasu, Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei, motivand ca nu vrea sa fie implicata in scandalul demiterilor cerute de Cumpanasu in

- Conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei CCIR isi exprima deplina compasiune pentru drama traita de familia lui Alexandru Cumpanasu, in contextul evenimentelor recente si transmite sincere condoleante familiilor indoliate. "Camera de Comert si Industrie a Romaniei nu s a implicat niciodata…

- Camera de Comerț și Industrie din Romania iși anunța retragerea din Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), in contextul in care Alexandru Cumpanașu a angajat numele instituției in diverse declarații publice, fara acordul CCIR, anunța un comunicat al instituției.''Conducerea…

- Ultima ora! Noi informații-bomba au ieșit la iveala in cazul uciderii Alexandrei Maceșanu, nepoata lui Alexandru Cumpanașu,șeful ONG-ului Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR)!Conform ultimelor informații provenite de la sursele noastre...Citește AICI informațiile care ARUNCA-N AER…

- Primaria Capitalei si Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei vor realiza proiecte comune care urmaresc dezvoltarea orasului si cresterea nivelului de trai al bucurestenilor.Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi o intalnire cu presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea…

- Un tanar de 26 de ani a recunoscut ca a ucis-o pe Manuela Emilia Mustatea , tanara de 30 de ani gasita injunghiata in apartamentul sau din Bragadiru. Criminalul a spus ca a vrut sa-i ia acestea mașina, insa a plecat doar cu 150 de lei. Noi detalii despre tanara ucisa cu sange rece , in Bragadiru. Manuela…

- Manuela Emilia Mustatea, tanara olteanca de 30 de ani ucisa intr-un cartier rezidențial din Bragadiru, a lucrat chiar și pentru Guvernul Romaniei. Absolventa de Drept, Manuela a fost consilier la Ministerul Transporturilor.Un al loc de munca a fost recunoscut de Alexandru Cumpanașu, care a…

- Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), anunta, intr-un intreviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca organizatia pe care o conduce nu exlude sustinerea unui candidat propriu la alegerile prezidentiale din acest an. O alta varianta ar fi sustinerea unui candidat…