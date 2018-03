Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare.Iulian Dumitrescu…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni duminica, la Palatul Parlamentului, pe ordinea de zi figurand si „ adoptarea modelului de plan de acțiuni” , respectiv stabilirea unor „criterii de evaluare a filialelor teritoriale ale liberalilor”

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se intrunesc duminica, la Palatul Parlamentului, stabilirea unor criterii de evaluare a filialelor teritoriale ale liberalilor. In cadrul Biroului Politic National vor fi prezentate, potrivit unor surse liberale, obiectivele PNL pentru…

- O tanara vegana din Spania a adoptat o vulpe fennec sau vulpe de deșert. Convinsa ca orice animal poate sa traiasca și sa-și pastreze sanatatea fara sa consume carne, Sonia Sae, blogger de profesie, i-a oferi o dieta vegetariana. Animalul este acum aproape orb, a pierdut mare parte din blana și este…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni duminica, la Palatul Parlamentului, pe ordinea de zi figurand si stabilirea unor criterii de evaluare a filialelor teritoriale ale liberalilor. In cadrul Biroului Politic National vor fi prezentate, potrivit…

- Social democratii au decis ieri, in sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca fiecare regiune sa fie reprezentata de catre doi vicepresedinti social democrati o femeie si un barbat. Obiectivul principal al Congresului din 10 martie de la Sala Palatului este adoptarea unui document programatic care…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, luni, marti si miercuri, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018.

- SUA va taxa, de saptamna aceasta, importurile de otel si aluminiu cu 25%, respectiv 10%, o decizie luata de catre presedintele Donald Trump dupa mai bine de 24 de ore in care consilerii sai au incercat fara succes sa il convinga impotriva adoptarii acesteia. Hotararea a cauzat reactii dure din UE,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Calitatea aerului, gestionarea deseurilor si expunerea la substante chimice sunt domenii cheie unde legislatia europeana de mediu este slab implementata, iar institutiile europene si statele membre trebuie sa actioneze de urgenta pentru a preveni degradarea mediului si pentru a reduce riscurile la adresa…

- "Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a ajuns la concluzia ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre „autisti” care dezinformeaza la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare. „€Colegiul director al Consiliului National pentru…

- Inspecția Judiciara a contestat modul in care Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat, in octombrie anul trecut, raportul de control privind activitatea DNA. Deși, in plangerea prealabila, postata miercuri pe contul de Facebook al IJ, conducerea IJ denunța o serie…

- Florina Stoian, Nela Wamsiedel si Daniela Palcau, cele trei inspectoare aflate la conducerea Inspectoratului Scolar Buzau au organizat astazi o conferinta de presa in cadrul careia au anuntat ca au contestat deja evaluarea in urma careia au primit calificativul de “nesatisfacator”. Cele trei inspectoare…

- In ultimele zile, alte 11 localitați din țara au adoptat declarații prin care condamna acțiunile unioniste in Moldova, comunica Noi.md. Printre localitațile semnatare se regasesc satele Rudi, Stoicani, Șepteleci, raionul Soroca; satele Vinogradovca, Albota de Sus, r. Taraclia; staul Maximovca, r. Anenii…

- Primaria Sectorului 3, prin Direcția Generala de Poliție Locala, deruleaza incepand de astazi, 15 februarie, pana la sfarșitul acestei luni, o ampla acțiune pentru depistarea persoanelor care amplaseaza ilegal dispozitive pentru rezervarea locurilor de parcare. Astfel, in perioada menționata, intre…

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- Potrivit unui comunicat al administratiei locale, intre orele 6,00 - 22,00, echipe ale Politiei Locale Sector 3 vor organiza actiuni pentru depistarea, identificarea si sanctionarea contraventionala, ridicarea de pe domeniul public a dispozitivelor si solutionarea sesizarilor ce vizeaza aceste aspecte.…

- Conducerea ALDE a anuntat ca va schimba cativa secretari de stat Liderul ALDE Calin Popescu Taricean. Foto: Agerpres. Evaluarea secretarilor de stat ai ALDE a fost finalizata si liderul formatiunii, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca vor fi câteva schimbari. Criteriile care…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 – 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru s-a incheiat in 2 februarie, iar semestrul al doilea…

- Nicolae Calescu, directorul Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Gorj, spune ca sefii de la Bucuresti nu au avut ce sa-i reproseze in ceea ce priveste modul in care a gestionat activitatea institutiei in anul 2017. „Evaluarea a...

- Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat si de Camera Deputatilor. …

- Precizari ale ministerului Mediului In legatura cu informațiile aparute in spațiul public referitor la unele prevederi din conținutul Proiectului de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ministerul Mediului face urmatoarele PRECIZARI: Proiectul de…

- Jurnalistii Cristian Tudor Popescu si Cosmin Prelipceanu au fost amendati, fiecare, cu cate 1.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Masura vine dupa ce Popescu a facut o asociere intre premierul Viorica Dancila si “pavianul cu mantie”. “Asocierea creata de catre domnul Cristian…

- Franta a adoptat, miercuri, un cod vestimentar si de conduita pentru deputatii din Adunarea Nationala, dupa cateva “derapaje” ale stangii radicale, criticate de alesii partidului presedintelui Emmanuel Macron, relateaza AFP.In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului…

- Initiativa inaintata de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, privind contractarea unei companii juridice internationale pentru a estima prejudiciile financiare aduse Republicii Moldova de aflarea pe teritoriul ei a armatei ruse constituie o retorica electorala, dar are si o componenta practica.…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru "un nou razboi", scrie news.ro.

- COMUNICAT privind competentele psihologului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum si ale psihologului clinician in procesul de diagnosticare a unei tulburari mintale Colegiul Psihologilor din Romania, institutie infiintata si organizata prin Legea nr. 213/2004, avand ca atributie principala…

- Existența partidelor maghiare din Romania - UDMR, PPMT și PCM - este contestata de Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei. Organizația condusa de Alexandru Cumpanașu reacționeaza la solicitarile formulate de cele trei partide in legatura cu așa-zisul Ținut Secuiesc și solicita in instanța…

- Pentru a veni in sprijinul nevoilor beneficiarilor din județul Arad, respectiv a persoanelor adulte cu handicap, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad reamintește ca evaluarea persoanelor cu dizabilitați care sunt nedeplasabile poate fi efectuata la domiciliu, astfel incat…

- Tinerii din PAS susțin inițiativa Guvernului de a revizui programul școlar, pentru a reduce numarul disciplinelor. Dupa mai bine de o luna de la anunțul facut de ministrul Monica Babuc, mai mulți membri ai Organizației de Tineret a Partidului "Actiune si Solidaritate" au

- Administrația publica locala, dar nu numai, sufera un șoc financiar de proporții pe final de an. Zeci de instituții botoșanene nu iși mai pot folosi banii pe care ii au in conturi, iar fonduri importante se vor intoarce la bugetul de stat.

- Camera Deputatilor a adoptat vineri un proiect de hotarare potrivit caruia functiile de conducere din serviciile proprii devin functii publice parlamentare. "Functiile de conducere din serviciile Camerei Deputatilor sunt functii publice parlamentare. Personalul contractual incadrat pe aceste…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat miercuri pe articole, in forma aprobata de comisiile de specialitate, bugetele pe anul 2018 pentru 19 institutii, printre care Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Muncii.

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat calendarul evaluarii proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar viitor, astfel ca, pana pe 11 mai 2018, aceste proiecte trebuie sa primeasca avizul pentru tiparire, fiind o masura pentru evitarea problemelor legate de livrarea manualelor la timp.…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii,

- Consiliul Local al Municipiului Bucuresti a adoptat astazi hotararea prin care vrea sa reglementeze serviciile de genul Uber si Taxify, dar si Clever Taxi sau Smart Taxi. Nu se stie inca data la care hotararea va intra in vigoare si nici daca serviciile de ride-sharing sunt afectate.

- Un chirurg plastician și soția sa au adoptat doua fete, pâna aici nu pare nimic ciudat, dar când acestea aveau 10 ani, tatal adoptiv a început sa o opereze pe una dintre ele fiindca acesteia nu-i placea cum arata buricul ei!

- Conform actului normativ, proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in vederea evaluarii calitatii stiintifice. Evaluarea manualelor se organizeaza prin Centrul National de Evaluare si Examinare…

- UPDATE ora 16:45 – Manualul scolar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege care reglementeaza regimul manualului scolar de baza in invatamantul preuniversitar si care a fost adoptat joi de Guvern. Conform actului normativ, proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori…

- Manualul școlar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege care reglementeaza regimul manualului școlar de baza in invațamantul preuniversitar și care a fost adoptat de Guvern in ședința de astazi. Conform actului normativ, proiectele de manuale școlare sunt realizate de catre autori/coautori…

- Elevii din ciclul prima si gimnazial, precum si prescolarii din Bistrita-Nasaud mai au de asteptat se pare pana sa primeasca laptele, cornul si fructele, alimente acordate prin program guvernamental. In primul rand pentru ca autoritatile statului nu au implementat o hotarare de guvern aprobata in septembrie…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat luni, cu 175 de voturi "pentru", 89 "impotriva" si doua abtineri, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in perioada vacantei parlamentare. "Proiectul are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonante de la…