- Conducerile USR si PLUS au agreat ultimele modificari la protocolul de alianta politica, in urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR si Consiliul National al PLUS. In cateva zile va fi semnat actul prin care ia nastere formal „Alianta USR PLUS”. Avand in vedere ca inregistrarea unei aliante…

- Dan Barna si Dacian Ciolos au anuntat ca structurile de conducere ale USR si PLUS au votat pentru continuarea aliantei, ca urmare a rezultatului bun obtinut impreuna la alegerile europarlamentare din 26 mai, transmite Agerpres. "Comitetul Politic al Uniunii Salvati Romania a votat, sambata, continuarea…

- „Am fost asociat in echipa PLUS care a negociat acordul cu USR. Am avut 11 runde de negocieri, intre 10 iunie și 19 iulie. Cele doua echipe au discutat diverse soluții pentru a raspunde unei așteptari a cetațenilor exprimata pe 23 mai intr-un mod foarte clar. La alegerile europene, prin votul…

- Liderul USR Dan Barna va candida la alegerile prezidențiale din toamna din partea Alianței 2020 USR-PLUS, potrivit unor surse politice. Liderul PLUS Dacian Cioloș va fi premierul desemnat de Alianța in orice formula politica dupa parlamentare, au declarat sursele politice pentru MEDIAFAX.Surse ...

- Costum inchis, camasa alba, cravata sobra, Dan Barna a primit voturile a peste 300 de membri USR pentru intrarea in mod oficial in cursa electorala. In aceeasi zi, la Consiliul National PLUS, in fata a aproximativ 40 de persoane, lejer, in camasa cu manecile suflecate, cu freza lui de adolescent, Dacian…

- Președintele USR Dan Barna a declarat pentru Mediafax ca este posibil ca la finalul acestei saptamâni sau în maxim o saptamâna și jumatate Alianța 2020 USR-PLUS sa anunțe candidatul la alegerile prezidențiale.„Ca interval poate fi oricând, de la finalul acestei…

- Alianta 2020 USR-PLUS a transmis, joi, o scrisoare deschisa in care face o invitație la un dialog politic responsabil pentru a gasi soluții corecte in urma actului de guvernare eșuat al actualei majoritați parlamentare și pentru pregatirea unei alternative viabile de guvernare in 2020. Alianta anunta…

- Reacția lui Dacian Cioloș vine in contextul in care acesta a spus ca Alianța e pregatita sa iși asume guvernarea, iar Dan Barna ca USR ar susține doar parlamentar o guvernare. „Nu exista. Nu au cum sa existe neințelegeri pentru ca discutam zilnic despre ceea ce facem. Eu am spus de multe ori…