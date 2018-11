Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 42.500 de imobile au fost vandute in septembrie, la nivelul intregii tari, cu peste 1.900 mai multe fata de luna august, cele mai multe operatiuni de vanzare - cumparare fiind consemnate in Bucuresti si in judetul Ilfov, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- Prezenta la urne: 3,78% alegatori au votat in tara Pâna la ora 16,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 3,78% dintre alegatori, a anuntat sâmbata Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pâna la ora 16,00 este…

- Potrivit unui comunicat al USR, initiativa a reusit sa indeplineasca cele doua conditii impuse de lege: peste 500.000 de semnaturi valide si minimum 20.000 de semnaturi din 21 de judete. "Situatia semnaturilor validate si depuse la Parlament din cele 23 de judete in care initiativa a strans…

- Ionel Arsene, trimis in judecata in doua dosare de trafic de influența, s-a poziționat de partea lui Liviu Dragnea de fiecare data cand acesta era vizat de vreun conflict. La fel se intampla și acum cand, potrivit informațiilor aparute in presa, 29 de lideri PSD vor ca Dragnea sa plece din fruntea partidului. …

- Presedintele interimar al filialei PSD Cluj, Horia Nasra, ar fi trecut in tabara anti-Dragnea, desi este unul din liderii promovati de actualul liderul al partidului. Astfel, numarul filialelor care nu-l mai sustin pe liderul PSD ar fi ajuns la 16. Alaturi de Cluj, cel mai nou sosit in clubul anti-Dragnea,…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut in primele sapte luni ale acestui an cu 35,33%, la 21.349 firme, fata de 15.775 in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului, informeaza AGERPRES . Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul…

- Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 4.306 firme (plus 35,37% fata de primele 7 luni din 2017) si in judetele Timis - 1.127 (plus 41,76%) , Cluj - 1.103 (plus 45,32%) si Constanta - 921 (25,31%). Numarul cel mai mic de dizolvari a fost inregistrat in judetele Covasna…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a achizitionat 103 autobasculante noi pentru deszapezire, iar contractul, in valoare de 9,8 milioane de euro, include un pachet de servicii asociat, se arata intr-un comunicat al CNAIR remis presei. Furnizorul este Cefin Trucks, iar…