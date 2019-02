Consiliul municipal din Venetia a aprobat taxa de intrare pentru turisti

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul municipal din Venetia a aprobat marti o taxa de intrare pentru turistii care viziteaza faimosul oras din Laguna Veneta, informeaza dpa, scrie Agerpres. Momentul in care aceasta taxa va intra in vigoare ramane insa in prezent neclar. Planurile initiale vizau taxarea turistilor cu 3…

- Diana Morar, consilier municipal liberal, a lansat in spațiul public o scrisoare deschisa adresata primarului municipiului Bistrița, Ovidiu Victor Crețu, prin intermediul careia ii reproșeaza acestuia faptul ca nu asculta vocea cetațenilor municipiului și s-a incapațanat sa iși susțina propriile idei,…

- Eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European au votat marti in unanimitate in favoarea scutirii cetatenilor britanici de obligativitatea vizelor pentru sederi in UE de pana la 90 de zile intr-o perioada de 180 de zile, inca de a doua zi dupa Brexit, informeaza…

- Angajații Complexului Energetic Hunedoara ar putea beneficia de bilete de odihna și tratament. Cel puțin asta cer sindicaliștii de la Sindicatul Muntele. In aceasta perioada, se poarta negocieri și pentru acordarea unor sporuri prevazute de altfel in Contractul Colectiv de Munca. ”Am avut…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra mai multor prevederi din legea de modificare a organizarii referendumului, printre care si cea care prevedea ca ”numarul participanților sa fie mai mare decat numarul celor care…

- In prezent, vizitatorii platesc o taxa de oras de 1,5 euro, pentru fiecare noapte petrecuta la un hotel sau apartament inchiriat. Noua masura autorizeaza orasul sa o inlocuiasca pe aceasta cu o taxa de intrare - oricine viziteaza orasul pentru o zi sau cateva ore va trebui, de asemenea, sa…

- Thailanda devine prima țara asiatica ce legalizeaza canabisul in scop terapeutic, lansandu-se pe o piața dominata in prezent de țari precum Canada, Australia și Israel, potrivit Le Figaro, conform Mediafax.Adunarea naționala a aprobat, marți, proiectul de legalizare a utilizarii canabisului…

- [caption id="attachment_43814" align="alignleft" width="300"] Aici va fi instalat noul monument[/caption] La inceput de decembrie, Guvernul a aprobat decizia privind edificarea in orașul Ungheni a monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfant, se anunța intr-un comunicat remis presei. Potrivit aceluiași…