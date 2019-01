Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Municipal din Praga a aprobat componenta unei noi comisii condusa de un ''primar de noapte'', cu misiunea de a gestiona problemele cu care se confrunta orasul dupa lasarea intunericului, precum zgomotul provenind de la barurile si localurile din capitala Cehiei, informeaza agentia Xinhua.…

- Deputatii din Comisia de Munca au adoptat un amendament prin care romanii isi pot cumpara cel mult cinci ani de vechime pentru a putea iesi la pensie ... The post Modificari importante aduse la legea Pensiilor. Romanii iși pot cumpara vechimea appeared first on Renasterea banateana .

- Curtea de Apel Galati ar putea trimite la Tribunalul Galati dosarul in care Municipiul Constanta prin Primar a chemat la judecata Guvernul Romaniei si Ministerul Energiei, solicitand obligarea paratilor, in solidar, la plata sumei estimate provizoriu de 50 de milioane de euro, subiectul vizand celebrele…

- Sorin Oprescu traieste, fara indoiala, pe picior mare! Fostul primat general al Capitalei, care luna aceasta a implinit 67 de ani, se rasfata de mama focului, ori de cate ori are ocazia. Citeste...

- Comisia mediu și dezvoltare regionala va sesiza, in numele Parlamentului, Procuratura Generala și va cere deschiderea unui dosar penal pentru neglijența și abuz in serviciu din partea celor care au autorizat ridicarea unui bloc de locuințe pe str. Nicolae Dimo, fapt care a dus la defrișarea ilegala…

- Deputatul liberal Ovidiu Raecthi, vicepresedinte al Comisiei de aparare din Camera, a anuntat, luni, ca va solicita chemarea Gabrielei Firea in Parlament pentru a da explicatii in legatura cu afirmatia ca in spatele interventiei in forta a jandarmilor din 10 august ar fi si liderul PSD, Liviu Dragnea.

- La data de șase noiembrie Ruslan Codreanu implinește un an de cand a fost numit in calitate de viceprimar, dar și din luna aprilie a anului curent acesta deține funcția de primar interimar al capitalei. In ultimul timp, se poate observa o implicare foarte activa a lui Codreanu in viața sociala a capitalei,…