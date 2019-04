Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul militar care a preluat joi conducerea Sudanului a anuntat vineri ca tara va avea un nou guvern civil, dupa o perioada de tranzitie de maximum doi ani, transmite Reuters. Principalul grup de protestatari, Asociatia Profesionistilor Sudanezi, a respins imediat propunerea. Presedintele sudanez…

- Omar al-Bashir, preșdintele Sudanului din 1989 pana in prezent, a fost demis și arestat, a anunțat, joi, ministrul apararii din țara africana. Vorbind la televiziunea de stat, ministrul Awad Ibn Ouf a declarat ca armata supraveghea conducerea țarii in urmatorii doi ani, pentru a asigura o perioada de…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a condamnat vineri "utilizarea aparent intentionata de catre Israel a fortei letale si a altor forte in mod excesiv'' impotriva civililor protestatari in Gaza si a cerut ca cei care au comis aceste violente sa fie adusi in fata justitiei, relateaza Reuters.…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro s-a aflat luni la sediul din Langley, Virginia, al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, o vizita neobisnuita pentru un sef de stat strain si care nu s-a aflat pe agenda oficiala a deplasarii sale la Washington, prima efectuata in strainatate pentru o…

- Coreea de Nord a reconstruit partial baza de testare si lansare pentru rachete balistice de la Sohae, arata imagini prin satelit analizate de Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (CSIS) din SUA si site-ul 38 North din Washington. Informatii din cele doua surse au fost transmise miercuri…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu va afecta cooperarea in materie de securitate cu aliatii sai din NATO Franta si Germania, data fiind intensificarea amenintarilor externe la adresa stabilitatii continentului, au afirmat vineri sefii serviciilor de securitate externa din cele trei tari,…

- Un elicopter militar etiopian care transporta 23 s-a prabușit in interiorul unui complex al Natiunilor Unite in regiunea Abiye (FISNUA) revendicata atat de Sudan cat si de Sudanul de Sud. In urma incidentului, trei membri ai echipajului au murit și zece pasageri au fost raniți. Elicopterul, un MI-8,…