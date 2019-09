Stiri pe aceeasi tema

- Arad. Deși prima zi de școala a trecut, polițiștii locali aradeni continua sa se afle in proximitatea unitaților de invațamant din municipiu, in vederea fluidizarii traficului și adoptarea masurilor privind siguranța elevilor, atat la sosirea, cat și la plecarea din școli. Acest lucru…

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau, convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru luni, 09 septembrie 2019, ora 14,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal,…

- Consilierii locali turdeni și-au votat indemnizația lunara, pe care o primesc pentru prezența la ședințele Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate, la valoarea de 10% din indemnizația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ARAD. Președintele ALDE Arad, deputatul Eusebiu Pistru a luat poziție vis-a-vis de situația pestei porcine africane. „Nu sunt de acord cu masurile hei – rupiste luate de autoritați cand e vorba de pesta porcina africana. Sunt cunoscute scandalurile de la marginea localitaților dintre…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petru Daea, a raspuns interpelarii formulate de deputatul PSD Cluj Cristina Burciu, pe tema efectuarii plaților aferente proiectelor Programului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cinci proiecte au fost dezbatute in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Zalau, desfasurata joi dimineata, toate fiind aprobate. Printre ele s-a regasit si proiectul privind aprobarea bugetului, dar si a organigramei clubului SCM Zalau. 350.000 de lei este bugetul aprobat…

- Ambasadorul chinez in Marea Britanie a fost convocat miercuri la Ministerul britanic al Afacerilor Externe pentru afirmatiile sale dintr-un interviu privind situatia din Hong Kong, informeaza surse din cadrul ministerului citate de AFP, potrivit agerpres.ro. Liu Xiaoming este asteptat in cursul…

- Alba Iulia ramane astazi oficial fara primar in funcție. Consiliul Local va lua astazi act de demisia lui Mircea Hava de la primaria municipiului. Procedura care urmeaza dupa acest moment este relativ ambigua. Dupa ce consilierii locali vor lua act de demisie, in ședința de vineri, 28 iunie 2019, Primaria…