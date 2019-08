Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, are loc convocarea Consiliului local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara , in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta. Pe ordinea de zi a sedintei se afla aprobarea cumpararii retelei de transport a energiei termice de la Electrocentrale Constanta S.A.…

- Consilierul Ilie Ciuta a inițiat un proiect de hotarare privind reabilitarea soclului pe care este așezat bustul Eroului Național Avram Iancu. Proiectul a fost aprobat in ședința din 21 decembrie 2018 dupa numeroase tergiversari privind introducerea pe Ordinea de Zi. Acesta este proiectul. Proiect…

- Odata ce va intra efectiv in posesia Padurii Crang, municipalitatea buzoiana o va face sa renasca, spune primarul Constantin Toma intr-o inregistrare video postata pe pagina sa oficiala de de Facebook imediat dupa ce Consiliul Local a aprobat, in ședința ordinara de marți, un proiect de hotarare in…

- In sedinta din luna august, primarul Decebhal Fagadau va propune CLM cumpararea magistralelor CET pentru modernizarea lor pe bani europeni.."Propun in sedinta din august sa cumparam magistralele de la gardul CET pana la punctele de distributie", a declarat Fagadau. ...

- Primarul orașului Pogoanele, Florin Dumitrașcu a convocat Consiliului Local din Pogoanele in ședința de indata pentru data de 19 iulie 2019, de la ora 9.00. Lucrarile ședinței se vor desfașura in sala de ședințe a Primariei orașului Pogoanele. Pe ordinea de zi a ședinței apar șapte proiecte de hotarare…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, si Politia Locala s-au deplasat luni la fata locului pentru a discuta cu oamenii, insa intalnirea s-a incheiat fara un acord cu persoana reclamata. "Chiar langa strandul municipal, un cetatean creste cai si alte animale. Evident, fara nicio forma…

- Compania Nationala de Investitii a finantat cu 2,5 milioane de lei construirea unei sali de sport pe strada Voinicilor, obiectivul fiind finalizat in 2012. Primaria Arad a contribuit la acest proiect cu terenul de 3.316 metri patrati, plus un milion de lei, suma cheltuita pentru realizarea utilitatilor.…

- Consilierii locali focșaneni vor discuta, in cadrul ședinței din aceasta saptamana, proiectul noii baze sportive care va fi realizata in cartierul Mindrești. Proiectul, inițiat de primarul Cristi Misaila, prevede amenajarea unui teren de fotbal cu toate facilitațile, inclusiv sistem de iluminat nocturn.…