- „Cerem tuturor consilierilor judeteni si conducerii Consiliului Judetean sa adoptam aceasta declaratie in cadrul unei sedinte solemne pe data de 27 martie 2018, data la care Sfatul Tarii din Republica Democratica Moldoveneasca a votat Unirea cu Romania", se arata in propunerea liberalilor. „A venit…

- Satul Nou din raionul Cimișlia a devenit a 114-a localitate care a adoptat declarația de Unire cu Romania. Documentul a fost semnat de catre primarița, Natalia Chistol cațiva consilieri și sateni.

- Cei 23 de consilieri locali din cadrul Consiliului Local Municipal Buzau au votat joi, în unanimitate, o declaratie politica de unire cu Republica Moldova. Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o „unire…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a sustinut miercuri 14 martie 2018, in sedinta de Plen a Camerei Deputatilor, o declaratie politica prin care a indemnat femeile din Romania sa intre in viata politica. Declaratia politica intitulata ”Indemnul la viata politica pentru femeile din Romania” a facut…

- Prima instituție medico-sanitara din Republica Moldova care a semnat declarația de Unire cu Romania se afla la Balți. De asemenea s-a alaturat localitaților semnatare și satul Cociulia, raionul Cantemir.

- "(...) Cunoastem ca peste 100 de localitati au semnat Declaratia de unire cu Romania, lumea vrea asta. Noi nu ramanem surzi la solicitarile cetatenilor", a subliniat Mihai Ghimpu intr-o conferinta de presa la Chisinau. PL considera ca unirea Republicii Moldova cu Romania reprezinta "unica…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md. '(...) Cunoastem ca peste…

- Declarația simbolica de Unire cu Romania a fost votata in cea de-a 107-a localitate din Republica Moldova. Astazi, comuna Pepeni din raionul Sangerei și-a manifestat public dorința de a se uni cu Romania.

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- „Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. (…) Ele…

- Mai multi alesi locali din peste 100 de localitati din Republica Moldova, care au semnat Declaratia de Unire cu Romania, se intalnesc, astazi, la Palatul Culturii din Iasi, unde vor fi primiti de primarul Mihai Chirica. Potrivit unui comunicat de ...

- INTALNIRE…Peste 100 de primari din Republica Moldova se vor intalni la Iasi si Bistrita cu autoritatile locale dintara noastra. Acestia vor semna Declaratia de Unire cu Romania. Desi declaratia este una simbolica, aceasta marcheaza un posibil moment istoric in cea ce priveste relatiile dintre Romania…

- Dupa ce peste o suta de localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire, iata ca și prima școala a facut același lucru. Opt profesori de la gimnaziul din satul Bogzesti, Telenesti, au semnat documnetul.

- Poate fi numit un moment istoric deoarece actiunea unionistilor a luat amploare. Asadar primarii celor peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania se intalnesc la Iasi si Bistrita, in perioada 9-11 martie.

- Aleșii locali din cele peste 100 de localitați din Republica Moldova care au semnat Declarația de Unire cu Romania se intalnesc la Iași și Bistrița, in perioada 9-11 martie, cu autoritațile locale din dreapta Prutului. Mai mult de 100 de localitați urbane și rurale din Republica Moldova, plus trei raioane…

- Alesii locali din cele peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania se intalnesc la Iasi si Bistrita, in perioada 9-11 martie, cu autoritatile locale din dreapta Prutului.

- Gimnaziul din satul Bogzesti, raionul Telenesti, este prima institutie de invatamant din Republica Moldova care a semnat o Declaratie de Unire cu Romania, scrie HotNews.ro, citand Radio Chisinau si infoprut.ro. Declaratia a fost semnata de catre directoarea scolii, Olga Catrinescu, ...

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Numarul localitaților din Republica Moldova care au votat declarația simbolica de Unire cu Romania a ajuns aseara la 103. Cea de-a 100-a localitate semnatara a devenit Sarata Galbena, din raionul Hincești, urmata de Popeasca din Ștefan Voda, satul Stolniceni din Hincești și Carabetovca din Basarabeasca.

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- FARA CURAJ… Tot mai multe comune din Romania – nici una din zona Moldovei, daramite din Vaslui! – semneaza documente simbolice de unire cu Republica Moldova, dupa ce zeci de localitati de peste Prut au ratificat in consiliile lor locale unirea cu tara-mama. Localitatea Badacin, din Salaj, satul lui…

- Badacinul, satul natal al lui Iuliu Maniu, este printre primele localitati din Romania si prima din Salaj care voteaza Declaratia de Unire cu Republica Moldova, la propunerea avocatului Vasile Gil din Baroul Bucuresti, ca raspuns la votul celor peste 60 de localitati din Republica Moldova care au semnat…

- Badacin din Salaj, satul lui Iuliu Maniu, a votat Declarația de Unire cu Republica Moldova, la propunerea avocatului Vasile Gil – Baroul Bucuresti. ca raspuns la votul celor peste 60 de localitați din Republica Moldova care au semnat pana acum declarații de unire. Localitatea salajeana este a doua din…

- Fractiunea PCRM a pregatit proiectul unei rezolutii privind acordarea votului de neincredere pentru vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca. Comunistii au solicitat sustinerea celorlati deputati si au primit-o. Initiativa a fost sustinuta si de fractiunea socialistilor, in asa mod motiunea…

- Numarul localitaților care a votat Declarația de Reunire cu Romania a ajuns la 66. Ultima fiind comuna Horodiște din raionul Calarași. Din 23 ianuarie, tot mai multe localitați din Republica Moldova au semnat Declarații simbolice.

- Pana la momentul actual 60 de localitați din Republica Moldova au votat Declarația simbol de Reunire cu Romania. Satul Țințareni, raionul Telenești a votat astazi documentul in acest sens.

- Localitatea Colonița, un sat din sectorul Ciocana, a votat in aceasta seara Declarația de Unire cu Romania. Astfel, devine a 44-a la numar, care și-au exprimat dorința de Reunire a celor doua maluri ale Prutului.

- Inca doua localitați, astazi, au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Este vorba despre Calimanești din raionul Nisporeni și satul Coșeni din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.

- S-au adunat 40 de localitați din țara care au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Astazi, satul Negrești din raionul Strașeni și-a afirmat obiectivul de unire. Declarația a fost semnata de catre 9 consilieri, primarul localitații Zinaida Panainte, secretar, directorul școlii, parohi bisericii și…

- Deputatul socialist Grigore Novac il acuza pe consulul general al Romaniei la Balti de „actiuni criminale”. Mai exact, parlamentarul sustine ca diplomatul roman ar fi propus bani mai multor alesi locali, pentru ca acestia sa semneze declaratii de unire cu Romania (dupa exemplul celorlalte 39 de primarii…

- Consilierii locali din comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, au adoptat o rezolutie prin care solicita unirea cu Republica Moldova. Parva este prima localitate din Romania care facut acest pas, documentul urmand sa fie trimis marti tuturor factorilor de decizie.Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, a anuntat miercuri ca numarul localitatilor din Republica Moldova care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania a ajuns la 39. "Ati vazut probabil acest…

- Consiliul local al comunei Malaiești, raionul Orhei a adoptat in aceasta seara Declarația de Unire cu Romania. Astfel, localitatea Malaiești devine a 38-a localitate din republica și a doua din raionul Orhei, care voteaza Declarația de Unire.

- Consilierii locali din comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, au adoptat o rezolutie prin care solicita unirea cu Republica Moldova. Parva este prima localitate din România care facut acest pas, documentul urmând sa fie trimis marti tuturor factorilor de decizie.

- Localitatea Cenac din raionul Cimișlia este a 35-a la numar care a votat Declarația de Unire cu Romania. Documentul a fost semnat de catre 10 consilieri locali, inclusiv și de primarul, Oleg Sandu.

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- De la zi la zi tot mai multe locaitați se alatura Declarației de Unire cu Romania. Satul Ordașei, raionul Telenești, este a 23-a localitate care a semnat declarația simbolica de Reunire cu cei de peste Prut.

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Dupa ce Igor Dodon a anuntat marti, 6 februarie, ca Primaria din satul sau natal, Sadova, a semnat un document prin care condamna declaratiile simbolice de unire cu Romania, socialistul Ion Ceban s-a laudat ca „deja 21 de localitati, inclusiv patru orase, au adoptat Declaratia de condamnare a actiunilor…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- „Poate ca cineva provoaca acestui lucru intentionat? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei inteleg ca pierd alegerile (parlamentare) in toamna si poate ar vrea sa destabilizeze situatia? Trebuie sa fim foarte atenti. Noi examinam detaliat acest lucru”, a…

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din România și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost…

- Zeci de oameni au huiduit in timpul discursurilor oficialitatilor care au luat parte la manifestarile organizate la Iasi de ziua Unirii Principatelor Romane. Oamenii au scandat "Vrem autostrada, nu penali pe strada", "Hotii, hotii", si "PSD, ciuma rosie". Scandarile au inceput odata…

- Astazi, la Guvern, va fi inregistrata o declarație semnata de un grup de mame, care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova in domeniul prenatal. Inițiativa aparține unui grup de tinere activiste civice și este susținuta de cateva zeci de organizații naționale…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Republica Moldova are șanse sa-și consolideze apararea și sa soluționeze conflictul transnistrean, daca ar fructifica relațiile bilaterale cu statele europene și NATO. Declarația a fost facuta de fostul ministru al apararii, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Viorel Cibotaru, în…