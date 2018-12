Stiri pe aceeasi tema

- În ședința de Consiliu Local din 19 decembrie, va fi supus votului consilierilor locali, proiectul de hotarâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului. Aceasta este calculata ca procent din tariful net de cazare încasat pe noapte, în cuantum de 1%.…

- Un taximetrist a intrat în direct la radio, joi, cu viceprimarul Dan Tarcea caruia i-a solicitat ca soferii de taxi sa poata prelua comenzi din Floresti, iar cei din Floresti sa poata prelua comenzi din Cluj. “Daca tot s-a realizat uniunea cu Timisoara, Arad si Oradea, am fost…

- Primarii a celor patru orase din Transilvania și Banat vor sa ia bani de la Bruxelles și sa nu mai depinda de București. Boc, Robu, Bolojan si Falca semneaza, sambata, documentul de temelie al „Aliantei Vestului” informeaza Ziua de Cluj "Sambata, 8 decembrie 2018, cei patru primari inițiatori…

- Investitiile in transformarea unor vechi imobile in unitati de cazare de talie mica le intorc proprietarilor grade de ocupare peste asteptari, semn ca este o categorie din ce in ce mai numeroasa de turisti care prefera o cazare de nisa fata de experienta unui hotel clasic, scrie revista Dupa Afaceri…

- Primaria Cluj-Napoca va majora Clujul va majora tarifele de parcare orare din oraș cu 40%. Astfel, de la 1 ianuarie 2019 clujenii vor achita pentru o parcare în centru 7 lei pe ora, fața de 5 lei cât este acum, adica cu 40% mai mult. Pentru…

- Doua statui, una reprezentandu-l pe Caragiale, cealalta pe A.I. Cuza, au fost donate municipiului Ploiesti de catre Uniunea Elena din Romania, in prag de Centenar. Consiliul Local a decis ca statuia domnitorului sa fie amplasata in fata noului sediu al Primariei, iar cea a scriitorului – in parcul…

- Nemultumirea parintilor si cresterea evidenta a numarului de cereri, an de an, reprezinta un deficit care trebuie tratat în cel mai serios mod, cu solutii imediate, apoi pe termen mediu si lung, spune Horia Nasra. Președintele PSD Cluj le atrage atenția primarului Emil Boc și viceprimarului…

- La ultima conferinta de presa a PSD Dambovita, deputatul Claudia Gilia a vorbit despre subiectul strict legat de facilitatile de care pot beneficia agentii economici din domeniul turismului: „Dupa ce Guvernul PSD-ALDE a hotarat atestarea zonei Pestera-Padina drept statiune turistica de interes national,…