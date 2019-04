Consiliul Local al Municipiului București, ordinea de zi a ședinței de marți, 23 aprilie, 2019 ORDINE DE ZI: 1. Proiect de hotarare privind darea in folosința gratuita prin Contract de imprumut de folosința (comodat) a ambulanțelor de urgența ce au facut obiectul Contractului de furnizare nr. 951/02.08.2018 – lot. 1 "Ambulanțe de urgența tip B 4X4 Ambulanța de urgența" și Contractului de furnizare nr. 952/02.08.2018 – lot. 2 "Ambulanțe de urgența tip C – Echipaj medical de urgența cu medic (EMU – M)/terapie intensiva mobila (TIM)", incheiate intre Municipiul București și SC DELTAMED SRL, și aprobarea modelului de Contract de imprumut de folosința (comodat) incheiat intre Municipiul București… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunaluul Arges, fac, joi, 42 de perchezitii domiciliare in judetele Arges, Ilfov, Valcea si in municipiul Bucuresti, la persoane suspectate proxenetism si spalare de bani. Suspectii ar fi determinat…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (ADTPBI), intentioneaza sa reorganizeze reteaua de tramvaie din Municipiul Bucuresti, ale STB SA.

- 85.000 de romani au votat cele mai importante proiecte de dezvoltare urbana cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ, in cadrul campaniei “Alege Prioritațile Orașului Tau “. Pana pe 22 martie, cetațenii mai pot vota proiectele urbane preferate din listele propuse pentru…

- Consiliul Local al comunei Pianu, intrunit intr-o recenta sedinta ordinara a dezbatut proiectul de hotarare pentru aprobarea efectuarii de masuratori si a documentatiei tehnice de prima inscriere pentru strada Stramturi din Pianu de Sus. Aleșii locali au aprobat efectuarea de ridicari topografice si…

- 1.752 de solicitari au fost facute la Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov in ultimele 24 de ore, de persoanele care s-au accidentat dupa ce au cazut pe gheața. Pompierii intervin in zeci de cazuri, sa indeparteze copacii doborați de greutatea gheții.

- Un numar de 1.752 de solicitari au fost facute la Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov de vineri dimineata pana sambata dimineata, a declarat, pentru Agerpres, managerul institutiei, Alis Grasu.

- Un numar de 1.921 de solicitari au fost facute la Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov de joi dimineata pâna vineri dimineata, a declarat, pentru AGERPRES, managerul institutiei, Alis Grasu. Potrivit acesteia, 1.

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov (SABIF) a inregistrat, joi, in intervalul orar 7,00 - 13,00, un numar de 600 de solicitari dintre care 40 vizand fracturi, luxatii, entorse sau traumatisme provocate in...