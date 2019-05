Stiri pe aceeasi tema

- FARA EMOTII… Ana Rinder, singurul candidat la concursul pentru ocuparea postului de manager in cadrul Spitalului Județean de Urgența Vaslui, a fost declarat admis și iși pastreaza funcția. Nota finala obținuta de aceasta, la concursul pentru șefia celei mai mari unitați spitalicești din judet, a fost…

- FARA EMOTII… Un singur candidat a intrat in cursa pentru functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. Cea inscrisa in concurs este nimeni alta decat actuala managera a institutiei, Ana Rinder. Aceasta va sustine, in data de 10 aprilie, incepand cu ora 12:00, proiectul de management,…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița a recaștigat doi medici, care in urma cu circa 10 ani au plecat in Franța, a anunțat managerul unitații medicale Gabriel Lazany. Este vorba despre medicii Sever și Anca Moldovan, care au ales sa revina la Bistrița. In urma cu 10 ani, opt medici au ales sa paraseasca…

- Mihai Prelipcean se numește tanarul și era fiul directorului Filarmonicii din Iași, violonistul Bujor Prelipcean, scrie vremeanoua.ro. Medic de urgenta in cadrul Compartimentului UPU-SMURD al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a decedat la doar 32 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare.…

- DURERE… Lumea medicala vasluiana este din nou indoliata. Mihai Prelipcean, medic in cadrul Compartimentului UPU-SMURD al Spitalului Judetean de Urgența Vaslui a decedat in aceasta dimineața, dupa o lupta cu o boala necruțatoare. De loc din Iași, medicul Mihai Prelipcean era fiul directorului Filarmonicii…

- Cetațeanul sloven in varsta de 45 de ani care a fost stalcit in bataie de patru tineri gorjeni pe 12 februarie a murit pe 22 februarie, pe un pat de spital din Craiova. Incidentul a avut loc in satul Iași, comuna Draguțești, județul Gorj. Atunci, slovenul a fost lovit violent de cei patru romani, care…

- Consiliul Județean Satu Mare urmeaza sa semneze contractele de finanțare pentru mai multe proiecte caștigate in cursul anului 2018, in cadrul Programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria – Slovacia – Romania –Ucraina. Astfel, au fost purtate discuții cu reprezentanții Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu…

- Consiliul Judetean a aprobat infiintarea unei linii de garda la domiciliu pentru Compartimentul computer tomograf (CT) * compartimentul face parte din Laboratorul de radiologie si imagistica medicala a Spitalului Judetean de Urgenta. Infiintarea liniei de garda la domiciliu este motivata de faptul ca…