Președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, insotit de specialisti din cadrul institutiei, s-a deplasat joi, 8 noiembrie 2018, in localitatea Bujoreni, unde, in prezenta primarilor comunelor Bujoreni si Muereasca, a semnat, alaturi de directorul RAJDP Valcea, contractul de achiziție publica de proiectare și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Vaii – Malu Vartop – Hotarele – Muereasca – Gavanești – Manastirea Frasinei km 0+000 – 13+400”, județul Valcea. Contractul de proiectare și execuție lucrari are o valoare totala de 42.052.977,44…