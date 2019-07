Consiliul Județean Timiș, un prim pas pentru a realiza o parcare etajată pentru spitalul județean Consiliul Județean Timiș urmeaza sa faca un prim pas important cu scopul realizarii unei parcari etajate in Timișoara, care va avea o inalțime de cel 24 de metri. Aceasta ar urma sa fie amenajata langa Spitalul Județean Timișoara. In acest sens, in urmatorul plen al CJ Timiș, pe masa aleșilor județeni va sta un proiect […] Articolul Consiliul Județean Timiș, un prim pas pentru a realiza o parcare etajata pentru spitalul județean a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

