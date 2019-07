Stiri pe aceeasi tema

- CJ Vaslui a aprobat o finanțarea nerambursabila de 486.520 lei pentru 19 proiecte depuse in cadrul programului județean de sprijinire a activitaților nonprofit. Cele mai multe proiecte au fost depuse pe sport (10 proiecte) și cultura (6 proiecte). Pentru finanțarea proiectelor aflate pe lista de rezerva,…

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova a organizat ieri, la Muzeul Petrolului din Ploiești, str. Dr. Bagdasar nr. 8, vernisajul expoziției „Rafinaria Petrotel-Lukoil, 115 ani de istorie”. Rafinaria a fost inființata in anul 1904 și s-a numit Societatea Romano-Americana. Construcția rafinariei…

- V.S. Spitalul Orașenesc Valenii de Munte s-a schimbat considerabil, in ultimii ani, datorita investițiilor efectuate de catre autoritatea publica locala condusa de primarul Florin Constantin. Cu fonduri de la bugetul local, de la Consiliul Județean sau de la Ministerul Sanatații, unitatea medicala cu…

- N.D. Situata in partea de vest a Parcului Memorial C. Stere – Bucov si realizata pe o suprafata de 15 ha, Gradina Botanica – gratie interesului sustinut al conducerii Muzeului Judetean de Stiintele Naturii Prahova – a devenit o adevarata oaza de liniste si de frumos, pentru toti cei care iubesc natura…

- Sistemul de management integrat al deșeurilor in județul Prahova devine in totalitate functional, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader. In prezenta premierului Romaniei, Viorica Dancila, astazi, 15 mai, a avut loc semnarea „Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune…

- Ministrul pentru mediu de afaceri, comerț și antreprenoriat, Ștefan – Radu Oprea a prezentat, la Alba24, o statistica referitoare la programul Start-up Nation. In județul Alba au fost depuse, in a doua ediție a programului, peste 900 de proiecte, de doua ori mai multe decat cele depuse in primul an.…

- Violeta Stoica Și in cursul acestui an, Consiliul Județean Prahova va susține financiar localitațile din teritoriu, prin incheierea unor contracte de asociere destinate realizarii unor lucrari și servicii de interes local. In baza cererilor venite din partea edililor, sumele vor fi alocate fiecarei…

Luni urmeaza sa fie depuse la Primaria Turda inca 300 de formulare de vot ale Turdenilor. Acestea se alatura unui alt numar de 600 depuse vineri, 135 depuse cu o saptamana in urma și 143...