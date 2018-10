Stiri pe aceeasi tema

- “Forum economic Romania-Italia, redam increderea investitorilor straini și romani din diaspora in economia romaneasca”12 – 13 octombrie 2018 CCIRO Italia in colaborare cu: Consiliul Județean Prahova, Academia Europeana pentru Relații Economice și Culturale din Roma (AEREC) și Camera de Comerț și Industrie…

- V. Stoica Un drum județean din extravilanul orașului Sinaia va fi consolidat dupa ce a fost afectat de alunecari de teren reactivate. Consiliul Județean Prahova a lansat procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrarilor pe DJ 713, in trei zone care necesita reparații urgente, aflate la…

- Odata cu inceperea noului an scolar, si institutiile de cultura de la nivelul judetului Prahova si-au pregatit ofertele in ceea ce priveste organizarea de cursuri in diferite domenii. Este cazul si a doua dintre institutiile care au sediul in Palatul Culturii din Ploiesti. Astfel, Centrul Județean de…

- Nicoleta Dumitrescu Avand in vedere faptul ca dezvoltarea infrastructurii rutiere, dar si mentinerea in stare de viabilitate a drumurilor judetene reprezinta o prioritate, conducerea Consiliului Judetean Prahova, respectiv presedintele Bogdan Toader, a anuntat ca au fost realizate si sunt luate in calcul…

- Presedintele Cj Prahova, Bogdan Toader, ii invita pe prahoveni la Festivalul "Prahova Iubeste Basarabia", ce va avea loc in perioada 24-26 august, pe esplanada Palatului Culturii. "Va invitam la o noua ediție a festivalului folcloric Prahova iubeste Basarabia. De vineri și pana duminica, in organizarea…

- La finalul acestei saptamani, la Ploiești va avea loc o ediție speciala a festivalului de folclor “Prahova iubește Basarabia”, manifestarile care vor dura trei zile fiind dedicate Centenarului Marii Uniri. De vineri și pana duminica, in organizarea Centrului Județean de Cultura Prahova aparținand Consiliului…